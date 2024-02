Wo Long Fallen Dynasty: Complete Edition veröffentlicht – Team Ninja über ein mögliches Sequel

Ab sofort erhalten interessierte Spielerinnen und Spieler mit der Complete Edition die Möglichkeit, „Wo Long: Fallen Dynasty“ mit allen DLCs und Updates nachzuholen.

Doch wie stehen eigentlich die Chancen, dass irgendwann ein Nachfolger zum Rollenspiel erscheint? Diesbezüglich verlor Produzent und Director Masakazu Hirayama im Interview mit TouchArcade ein paar Worte. Wie Hirayama einräumte, plant Team Ninja nach dem aktuellen Stand der Dinge keinen Nachfolger zu „Wo Long: Fallen Dynasty“.

Allerdings ergänzte Hirayama, dass er irgendwann gerne einen Titel entwickeln würde, der sich auf die Periode der chinesischen Geschichte konzentriert, die nach den Geschehnissen von „Wo Long: Fallen Dynasty“ einsetzte. Bekanntermaßen spielt das Action-RPG von Team Ninja in der Han-Dynastie.

Als nächstes folgte in China die Ära der Drei Königreiche. Diese möchte Hirayama laut eigener Aussage gerne auf eine ähnliche Art und Weise darstellen wie die Han-Dynastie in „Wo Long: Fallen Dynasty“.

Team Ninja nächstes Projekt steht schon in den Startlöchern

„Wir haben derzeit keine Pläne für eine Fortsetzung, da unser Fokus im Geschäftsjahr 2023 auf den DLCs und Updates lag“, beantwortete der Produzent und Director die Frage nach einem Nachfolger zu „Wo Long“. „Darüber hinaus glaube ich, dass die historische Periode nach der in Wo Long angesiedelten ihre eigene einzigartige Anziehungskraft als die Ära der Strategen hat.“

„Und wir hegen den Wunsch, sie mit Action und in einer Geschichte darzustellen. Also würden wir diese Herausforderung gerne angehen, wenn sich die Gelegenheit ergibt“, ergänzte Hirayama. Derzeit dürfte der Fokus von Team Ninja aber erst einmal auf der Fertigstellung und dem Release von „Rise of the Ronin“ liegen.

Geht in der finalen Phase der Entwicklung nichts mehr schief, dann wird „Rise of the Ronin“ am 22. März 2024 für die PS5 erscheinen.

„Wo Long: Fallen Dynasty“ erschien im März 2023 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S. Nach dem Release veröffentlichte Team Ninja die Mini-Erweiterungen „Kampf von Zhongyuan“, „Eroberer von Jiangdong“ und „Aufruhr in Jingxiang“, die natürlich Bestandteil der in dieser Woche veröffentlichten Complete Edition sind.

Passend zum Release stellten Team Ninja und Koei Tecmo einen Launch-Trailer bereit, der Lust auf das Komplettpaket machen soll.

Weitere Meldungen zu Wo Long: Fallen Dynasty.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren