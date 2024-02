PLAY3.DE fragt: Was spielt ihr am Wochenende?

Die Redaktion wird sich an diesem Wochenende an Open Betas und Demos gütlich tun. Was wird bei euch daheim gespielt?

In dieser Woche haben uns vor allem die Gerüchte über eine Neuausrichtung der Xbox-Sparte von Microsoft umgetrieben. Angeblich soll das Unternehmen einen Kurswechsel zu einer Multiplattform-Strategie einschlagen wollen. Diese Nachricht hat nicht nur die Branche durcheinandergewirbelt, sondern auch für Diskussionen und Enttäuschungen bei den Xbox-Spielern gesorgt. Denn die fürchten um ihre Exklusivspiele und bangen, dass es den Master Chief aus „Halo“ wohl bald auch auf die Konsolen von Sony verschlägt.

Wie es jedoch mit der Zukunft von Xbox aussieht, will Microsoft bereits in der kommenden Woche bekanntgeben. Zeit genug, sich mit einigen kommenden Spielen zu beschäftigen.

Von Piraten und Rollenspiel-Neuauflagen

In der Redaktion geht es an diesem Wochenende recht ruhig zu. Die halbe Mannschaft liegt mit Erkältung und Grippe flach und vertreibt sich lieber die Zeit mit Tee trinken und schlafen, als einen Controller in der Hand halten zu wollen. Dennis ist zwar putzmunter, hat sich für die kommenden Tage aber auch gegen die virtuellen Welten entschieden. Er plant eine Tabletop-Runde mit Freunden. Da wünschen wir mal gutes Würfelglück.

Bei Dominik steht an diesem Wochenende diean, die kürzlich veröffentlicht wurde. Die Testversion steht im PlayStation Store heruntergeladen werden. Aufgrund der USK-Einstufung kann die Demo kostenlos von aktiven Abonnenten von PlayStation Plus oder zu einem Preis von 0,25 Euro auf die heimischen Konsolen geladen werden. „Final Fantasy VII: Rebirth“ erscheint bereits am 29. Februar 2024.

Maik wird sich an seinen freien Tagen mit der Open Beta von „Skull and Bones“ beschäftigen. Das Piratenspiel von Ubisoft, das mittlerweile satte elf Jahre in der Entwicklung war, soll am 16. Februar 2024 veröffentlicht werden. Zuvor können die Spieler jedoch bereits während der offenen Testphase vom 8. bis zum 11. Februar ein wenig Piratenluft schnuppern und dabei einige Extras freischalten.

Jetzt wollen wir von euch wissen, mit welchen Spielen ihr euer Wochenende verbringen werdet. Werdet ihr ebenfalls die Demo von „Final Fantasy VII: Rebirth“ oder die Open Beta von „Skull and Bones“ spielen?

Weitere Meldungen zu play3.de.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren