Dragon’s Dogma 2: Der Bogenschütze im neuen Laufbahn-Video

Capcom präsentiert uns in einem neuen Video den Bogenschützen aus dem kommenden Action-Rollenspiel "Dragon's Dogma 2". Wie wird sich der Fernkämpfer gegen all die Monster zur Wehr setzen, die sich ihm in den Weg stellen werden?

Im kommenden Monat wird Capcom mit „Dragon’s Dogma 2“ ein neues Abenteuer auf den Markt bringen. Einmal mehr wird man ein erzählerisch tiefgreifendes Action-Rollenspiel erhalten, das auf Einzelspieler ausgelegt ist. Damit man bereits einen Eindruck von den verschiedenen Charakterklassen erhält, haben die Entwickler eine Reihe an Spotlight-Videos gestartet.

Mit Pfeil und Bogen an die Spitze

Heute legt man den Fokus auf die Laufbahn des Bogenschützen. Wie zu erwarten ist, spezialisiert er sich auf den Fernkampf. Er kann Feinde in höheren Positionen niederstrecken, die Frontlinie schützen und den Weg für die Gruppe freiräumen. In dem neuen Video kann man den Bogenschützen auch in Aktion erleben und bereits die verschiedenen Angriffe bestaunen, die er in „Dragon’s Dogma 2“ zur Verfügung haben wird.

In dem Action-Rollenspiel werdet ihr eine Menge selbst bestimmen können. Ihr beginnt mit der Erstellung eures eigenen Erweckten, legt dessen Laufbahn fest und stellt eure eigene Gruppe zusammen. Schließlich werdet ihr auf der Reise von Vasallen begleitet, die aus einer anderen Welt kommen und einem zumindest das Gefühl vermitteln, dass andere Spieler an eurer Seite seien.

Damit ihr noch stärker in „Dragon’s Dogma 2“ eintauchen könnt, hat Capcom die hauseigene RE Engine verwendet, um das Abenteuer auf den neuesten Grafikstand zu heben. Die Physiktechnologie sowie die künstliche Intelligenz wurden ebenfalls modernisiert. Allerdings wird man bei der Framerate als Spieler einige Kompromisse eingehen müssen. Nachdem man zunächst vermutet hatte, dass man lediglich 30 Bilder pro Sekunde bieten würde, hatten die Entwickler eine uneingeschränkte Framerate bestätigt. Dadurch könnte es je nach Situation zu massiven Schwankungen in der Bildrate kommen.

„Dragon’s Dogma 2“ wird am 22. März 2024 für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S sowie den PC erscheinen. Weitere Nachrichten zum Spiel könnt ihr bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken. Hier ist jedoch erst einmal das neue Spotlight-Video zum Bogenschützen:

Weitere Meldungen zu Dragon's Dogma 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren