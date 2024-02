Charts Deutschland: Neueinsteiger wie Skull & Bones sorgen für frischen Wind

Die neusten Spiele-Charts aus dem deutschen Einzelhandel liegen vor. Aufgrund der Dominanz des digitalen Verkaufs sind sie nur bedingt aussagekräftig – verraten aber, zu welchen Spielen Fans von Disks und Co vorrangig greifen.

Marvel’s Spider-Man 2 erobert die Spitze zurück

Die PS5-Charts werden von “Marvel’s Spider-Man 2” angeführt, das sich in der vergangenen Woche gegen die Konkurrenz durchsetzen konnte. “Banishers: Ghosts of New Eden” stieg auf Platz zwei ein. “Skull and Bones” landete mit zwei PS5-Editions auf den Plätzen vier und sieben.

In der Vorwoche waren „Tekken 8“ und „Helldivers 2“ die beiden bestverkauften Spiele auf der PS5.

Auf den Konsolen Xbox Series X und Xbox Series S dominierte “Banishers: Ghosts of New Eden” an vorderster Front. Der Titel landete nicht im Xbox Game Pass, was offenbar einen Einfluss auf die Verkäufe hatte.

Der Marktstart von “Banishers: Ghosts of New Eden” erfolgte am 13. Februar 2024. Mit einem Metascore von 78 und einem User-Score von 7,6 kam der Titel von Don‘ Nod bei Testern und Spielern gut an. Im PlayStation Store wurden im Schnitt sogar 4,73 von fünf möglichen Sternen vergeben.

Die Plätze zwei und drei schnappte sich in den Xbox Series X/S-Charts das Piratenspiel “Skull and Bones”. Hier kommt eine Besonderheit der GFK-Charts zum Tragen. Denn Editions werden einzeln ausgewertet.

Die Xbox-One-Charts können wir dank Smart-Delivery ignorieren. Allerdings kam es auf der Switch zu einer Änderung. “Mario vs. Donkey Kong” hob die monatelange Führung von “Super Mario Bros. Wonder” auf.

Auf dem PC erfolgte mit dem “Autobahn-Polizei Simulator 2” ein Wiedereinstieg in die knapp bemessenen Charts. Da der Verkauf von PC-Spielen im Handel kaum existent ist und Games mit einer überwältigenden Mehrheit auf Steam und Co vertrieben werden, ist die PC-Rangliste keinesfalls aussagekräftig.

Games-Charts Deutschland KW 07.2024

PS5:

(4) Marvel’s Spider-Man 2 (neu) Banishers: Ghosts of New Eden

Xbox Series X/S:

(neu) Banishers: Ghosts of New Eden (neu) Skull and Bones – Standard-Edition (neu) Skull and Bones – Premium-Edition

PS4:

(1) GTA 5 – Premium Edition (2) Minecraft – Starter Collection

Xbox One:

(1) GTA 5 – Premium Edition (-) –

Nintendo Switch:

(neu) Mario vs. Donkey Kong (1) Super Mario Bros. Wonder

PC Games:

(1) Landwirtschafts-Simulator 22 – Premium Edition (WE) Autobahn-Polizei Simulator 2

Die Listen basieren auf Informationen von mehr als 2.000 Einzelhandelsgeschäften, die nach Angaben der GfK etwa 70 Prozent des deutschen Marktes repräsentieren.

Weitere Meldungen zu DE-Charts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren