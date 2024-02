Charts Deutschland: Überraschungs-Shooter erobert PS5-Rangliste

Über den neusten Steam-Peak berichteten schon wir im Laufe des Vormittags. Doch auch im klassischen Handel konnte “Helldivers 2″ durchstarten. Das lässt sich den neusten GfK-Charts entnehmen, die sich den Verkäufen der Kalenderwoche 06.2024 annehmen und somit den im Handel erzielten Absatz bis zum 11. Februar 2024 abdecken.

Für den ersten Platz der PS5-Charts reichte es nicht. Hier führt wie in der Vorwoche der Prügler “Tekken 8″. Allerdings konnte der von Arrowhead Game Studios entwickelte und von Sony Interactive Entertainment veröffentlichte Shooter auf dem zweiten Platz einsteigen.

Keine größeren Veränderungen in den Charts

Der Auftritt von “Helldivers 2” in den deutschen Retail-Charts stellt auch schon den Höhepunkt der heutigen Spannung dar. Denn auf den restlichen Plattformen bleibt fast alles beim Alten.

Auf den Xbox Series X/S-Konsolen führt “Tekken 8” wie schon in der Vorwoche vor “Suicide Squad: Kill the Justice League”. Auf der PS4 dominiert mal wieder “GTA 5”. Immerhin: “Minecraft” konnte sich auf den vierten Platz vorkämpfen, nachdem eine Woche zuvor noch “EA Sports FC 24” auf dieser Position lag.

Die Xbox One- und PC-Charts sind eher eine Randnotiz. Die Rangliste für Microsofts Last-Gen-Konsole ist aufgrund der Smart-Delivery-Strategie nur für Spiele geöffnet, die explizit als Xbox One-Disk verkauft werden. In den neusten Charts kann nicht einmal ein zweiter Platz genannt werden. Und die PC-Charts haben kaum Aussagekraft, da der überwältigende Teil von PC-Spielen digital verkauft wird. In den Steam-Verkaufs-Charts ist “Helldivers 2” seit dem Launch an der Spitze.

Auch die Switch-Charts können die Spannung nicht erhöhen. Nach wie vor kommen Nintendo-Spieler im Handel nicht an “Super Mario Bros. Wonder” und “Mario Kart 8 Deluxe” vorbei.

Die GfK-Charts der KW 06.2024 in der Übersicht:

PS5:

(1) Tekken 8 – Launch Edition (neu) Helldivers 2

Xbox Series X/S:

(1) Tekken 8 – Launch Edition (2) Suicide Squad: Kill the Justice League

PS4:

(1) GTA 5 – Premium Edition (4) Minecraft – Starter Collection

Xbox One:

(1) GTA 5 – Premium Edition (-) –

Nintendo Switch:

(1) Super Mario Bros. Wonder (2) Mario Kart 8 Deluxe

PC Games:

(1) Landwirtschafts-Simulator 22 – Premium Edition (2) Landwirtschafts-Simulator 22 – Premium Expansion

Die Liste wird anhand von Daten aus über 2.000 Einzelhandelsgeschäften erstellt, die laut GfK etwa 70 Prozent des deutschen Marktes abdecken.

Weitere Meldungen zu DE-Charts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren