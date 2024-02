Diablo 4: Livestream zu Gauntlet und mehr angekündigt

In „Diablo 4“ schlagen sich die Spieler derzeit durch die dritte Season, die „Saison des Konstrukts“, die die Helden unter die Wüste von Kehjistan verschlägt. Dort müssen sich die Nutzer nicht nur Fallen und den namensgebenden Konstrukten stellen, sondern auch gegen elementare Mächte kämpfen, die dem Dämonen Malphas dienen.

Dies ist jedoch noch nicht alles, denn Blizzard bereitet auch noch den Start von „The Gauntlet“ vor, einem nicht-linearen Dungeon, der sich wöchentlich ändern soll. Die Entwickler kündigten nun eine neue Ausgabe des „Campfire Chat“-Livestreams an, in dem der kommende Dungeon und weitere kommende Features für „Diablo 4“ vorgestellt werden sollen.

Entwickler deuten Rückkehr von vampirischen Kräften an

Der nächste Entwickler-Livestream zu „Diablo 4“ findet am 29. Februar um 20 Uhr deutscher Zeit statt. Durch die Show führen Associate Director of Community Adam Fletcher, Associate Game Director Joseph Piepiora und Lead Live Class Designer Adam Jackson. Im Mittelpunkt des Streams werden die Trials sowie der bereits erwähnte Dungeon „The Gauntlet“ stehen, die in der „Saison des Konstrukts“ zum Spiel hinzugefügt werden sollen.

Darüber hinaus hat Blizzard noch weitere Themen angekündigt, die während des Livestreams besprochen werden sollen. Dazu gehören Bestenlisten, Updates an der Balance sowie blutdurstige Kräfte, die an ihrer Rückkehr feilen sollen. Mit diesen Mächten hatten es die Spieler in der vorherigenvon „Diablo 4“ zu tun. In der Show sollen zudem einige Fragen aus der Community beantwortet werden.

Zuletzt wurde das Team von seiner Community für die Preisgestaltung der kosmetischen Inhalte für „Diablo 4“ kritisiert. So wurde im Januar das „Dunkle Pfade“-Paket zum Spiel veröffentlicht, das den Spielern zu einem Preis von knapp 30 Euro neben 1.000 Einheiten der Ingame-Währung Platin auch klassenbezogene Farben für die Portale bietet.

