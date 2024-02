Brothers A Tale of Two Sons: Erste Testwertungen versprechen ein gelungenes Remake

Brothers A Tale of Two Sons:

Das Remake von "Brothers: A Tale of Two Sons" wird morgen erscheinen. Die ersten Testwertungen sind bereits veröffentlicht worden und lassen darauf schließen, dass die Neuauflage durchaus gelungen ist.

Anfang Dezember wurde überraschend ein Remake des 2013 veröffentlichten Adventures „Brothers: A Tale of Two Sons“ angekündigt. Für die Entwicklung zeigen sich 505 Games und Avantgarden verantwortlich, die das Abenteuer bereits am morgigen 28. Februar 2024 für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC veröffentlichen werden.

Guter Schnitt für einen modernen Klassiker

Am Vorabend der Veröffentlichung haben zahlreiche Kritiker auch ihre Meinung zu der Neuauflage geteilt. Und der erste Wertungsschnitt zu „Brothers: A Tale of Two Sons“ liegt nach 39 Kritiken bei 78 Punkten (via OpenCritic). Damit liegt man satte acht Punkte hinter dem Original, das seinerzeit einen 86er Schnitt erreichen konnte.

Die Neuauflage bietet nicht allzu viele Neuerungen. Neben dem grafischen Upgrade, das das Abenteuer in die heutige Zeit überträgt, haben die Entwickler lediglich einen lokalen Koop-Modus hinzugefügt. Dementsprechend kann man erstmals die Kontrolle der beiden Brüder aufteilen.

In „Brothers: A Tale of Two Sons“ wird man zwei Brüder durch ein Märchen voller Entdeckung, Verlust und Geheimnisse führen. Sie machen sich auf dieses Abenteuer, da ihr Vater an einer tödlichen Krankheit leidet. Deshalb versuchen sie das „Wasser des Lebens“ zu entdecken, da es als einziges sein Leben retten könnte. Die Brüder haben unterschiedliche Stärken, die sie clever ausspielen müssen, um ihr Ziel zu erreichen.

Bei diesem Adventure handelt es sich um das Debüt von Josef Fares, der in den letzten Jahren mit „A Way Out“ sowie „It Takes Two“ große Erfolge feiern konnte. Er hat sich auf einzigartige Koop-Abenteuer spezialisiert, die mit einer Fülle an Gameplay-Mechaniken daherkommen. Mit „Brothers: A Tale of Two Sons“ hat er den Einzelspieler zwei Charaktere gleichzeitig steuern lassen.

Damit ihr noch einmal einen Eindruck von der Neuauflage erhaltet, könnt ihr euch den offiziellen Gameplay-Trailer anschauen.

