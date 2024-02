Final Fantasy 7 Rebirth: Preload verfügbar und es ist ein ziemlicher Brocken

“Final Fantasy 7 Rebirth“ ist inhaltlich ein ziemliches Schwergewicht. Entsprechend groß fällt der Download aus, den PS5-Spieler nach einem Kauf der digitalen Fassung auf die Konsole hieven müssen.

Damit Spieler am morgigen Tag der Veröffentlichung pünktlich loslegen können, wurde zwischenzeitlich der Preload freigeschaltet. Und tatsächlich ist es ratsam, davon Gebrauch zu machen.

Mehr als 145 GB landen auf der PS5-SSD

“Final Fantasy 7 Rebirth” kommt auf eine Downloadgröße von rund 146 GB und übersteigt damit den Datenumfang durchschnittlicher Spiele um das Dreifache.

Freigeschaltet wurde der Preload schon am gestrigen 27. Februar 2024, sodass die ersten Spieler das Rollenspiel aus dem Hause Square Enix längst auf der PS5-SSD lagern haben. Anfangen können sie damit bis zur Freischaltung nichts. Erst am morgigen 29. Februar 2024 geht es um Mitternacht los.

Nachfolgend die Angaben zum Preload in der Übersicht:

Preload-Start: 27. Februar 2024

Version: 1.001.000

Preload-Größe: Zwischen 145 und 146 GB

Freischaltung: 29. Februar 2024 um Mitternacht

Käufer der Disk-Fassung von “Final Fantasy 7 Rebirth” dürfen direkt loslegen. Entsprechend landete das erste Feedback in den sozialen Netzwerken, darunter auch lobende Worte.

Auf Reddit äußerte sich ein User zur Technik und konnte zumindest mit seinem Setup deutliche Verbesserungen gegenüber der Demo wahrnehmen.

“Für alle, die wissen möchten, wie der Performance-Modus in der Vollversion aussieht, habe ich einige Neuigkeiten für euch. Die Bildqualität ist besser als in der Demo”, so der User, der darauf verweist, dass er diese Verbesserungen mit einer 1440p-Einstellung und der Deaktivierung von VRR erreicht hat.

Gleichzeitig kamen erste Spoiler in den Umlauf, was der Creative Director Tetsuya Nomura schon vor einigen Tagen kommentierte. So bittet er die Community und Influencer darum, derartige Szenen besonders zu kennzeichnen.

Auch die Testwertungen zu “Final Fantasy 7 Rebirth” sind längst da. Wie der Titel auf PLAY3.DE abschneiden konnte, erfahrt ihr nachfolgend:

„Final Fantasy 7 Rebirth“ kommt am morgigen 29. Februar 2024 zunächst exklusiv für die PS5 auf den Markt. Bis zu diesem Zeitpunkt besteht die Möglichkeit, ein besonderes Bundle zum Sparpreis zu erwerben.

