Final Fantasy 7 Rebirth: Rabattpreis für Doppelpack mit FF7-Remake nur noch kurze Zeit

"Final Fantasy 7 Rebirth" erscheint in dieser Woche für die PS5. Spieler, die am Doppelpack mit "FF7 Remake" interessiert sind, profitieren nur noch bis zum Launch vom reduzierten Preis.

Nachdem “Helldivers 2” zu einem großen Erfolg wurde, steht für PS5-Spieler die Veröffentlichung eines weiteren Highlights bevor. “Final Fantasy 7 Rebirth” erscheint am kommenden Donnerstag. Und ausgehend von den Wertungen ist es einer der Kandidaten für das Game of the Year.

Mit der Veröffentlichung von “Final Fantasy 7 Rebirth” fällt ein besonderes Angebot weg. Denn nur noch bis einschließlich 28. Februar 2024 haben Spieler die Möglichkeit, zum reduzierten Preis ein Bundle zu erwerben.

Doppelpack mit Remake und Rebirth

Sony und Square Enix verkaufen im PlayStation Store das Doppelpack “Final Fantasy 7 Remake & Rebirth”. Es kostet momentan 79,99 Euro und entspricht dem Betrag, der auch für die Einzelversion von “Final Fantasy 7 Rebirth” fällig wird.

Inhalte des Doppelpacks:

Final Fantasy 7 Rebirth

Final Fantasy 7 Remake Intergrade

Intergrade setzt sich aus den folgenden Inhalten zusammen:

Final Fantasy 7 Remake für PS5

Final Fantasy 7 Remake Episode Intermission

Der Haken: Das Angebot ist nur bis zum Launch gültig. Spieler, die diese Frist verpassen, werden später mit 109,99 Euro zur Kasse gebeten. Nachfolgend haben wir den Produkteintrag im PlayStation Store verlinkt.

PS Store: Final Fantasy 7 Remake & Rebirth für 79,99 Euro

“Final Fantasy 7 Remake Intergrade” (Test von PLAY3.DE) kam im April 2021 auf den Markt und erzielte einen Metascore von 89. Im PlayStation Store ist der Titel für 49,99 Euro gelistet, gleichzeitig aber auch ein Bestandteil der PS Plus-Bibliothek.

Wer das Remake nicht benötigt und ohnehin mit Vorliebe zur Disk-Fassung greift, wird unter anderem bei Amazon fündig. Die Standardversion von “Final Fantasy 7 Rebirth” schlägt dort mit 69,99 Euro zu Buche. Zehn Euro mehr kostet das Spiel in der Steelbook-Edition.

In der vergangenen Woche wurden die Tests zu “Final Fantasy 7 Rebirth” veröffentlicht. Sie sorgten für einen Metascore von 92, der den kommenden Titel zu einem der bestbewerteten Spiele der “Final Fantasy”-Reihe macht.

Auch wir nahmen uns das PS5-Exklusivspiel in einem Test an:

“Final Fantasy 7 Rebirth” kommt am 29. Februar 2024 zunächst exklusiv für die PS5 auf den Markt. Wandert das Rollenspiel in eure Bibliothek?

