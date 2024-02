Vindictus Defying Fate: Neues Fantasy-Action-RPG für Konsolen und PC mit Trailer angekündigt

Nexon hat ein Spin-off seiner hauseigenen "Vindictus"-Franchise angekündigt. Mit "Vindictus: Defying Fate" befindet sich ein Action-RPG in Entwicklung, das zunächst für den PC und zu einem späteren Zeitpunkt auch für Konsolen erscheinen soll.

Fans von Action-RPGs dürfen sich auf Nachschub freuen, denn mit „Vindictus: Defying Fate“ hat Nexon einen neuen Genre-Ableger angekündigt (via IGN). Der Titel des Spiels deutet es an: Hierbei handelt es sich um ein Spin-off des 2010 erschienenen MMORPGs „Vindictus“. Das kommende Fantasy-Abenteuer befindet sich aktuell für den PC in Arbeit und soll nach dem Launch auch seinen Weg auf Konsolen finden. Genaue Plattformen wurden noch nicht genannt.

Nexon hat bereits einen öffentlichen Pre-Alpha-Test für die PC-Version des Titels bestätigt, der in „den kommenden Wochen“ stattfinden soll. Um eine Chance zu haben, an diesem Test teilnehmen zu können, müsst ihr das Action-Rollenspiel auf Steam eurer Wishlist hinzufügen. Passend zur offiziellen Ankündigung gibt es einen Schwung Screenshots sowie einen schicken Reveal Trailer. Sowohl die Bilder als auch das Video könnt ihr euch weiter unten ansehen.

Spannende Action in eindrucksvollen 3D-Umgebungen

Genaue Informationen zum Spiel sind gegenwärtig zwar noch rar gesät, doch die Verantwortlichen haben zumindest ein paar kleine Details verraten (via Gematsu). Spieler und Spielerinnen dürfen beispielsweise einen eigenen Charakter erstellen. Diese sollen nicht nur hinsichtlich ihres Aussehens einzigartig sein, sondern auch bezüglich ihrer Ausrüstung und ihres Kampfstils. Darüber hinaus werden „hochwertige Outfits“ für die selbst erstellten Spielfiguren versprochen.

„Vindictus: Defying Fate“ soll euch des Weiteren in eine „visuell atemberaubende“ mittelalterliche Fantasy-Welt entführen, „die die Grenzen dessen, was möglich ist, sprengt.“ Laut Nexon erwarten euch im Action-RPG verschiedene Landschaften, die alle „sorgfältig gestaltet“ worden wären. In der Spielwelt selbst lauern natürlich zahlreiche gefährliche Kreaturen und angriffslustige Monster, die von der keltischen Mythologie inspiriert wurden.

Um diese Gegner zu besiegen, soll Stärke alleine oftmals nicht ausreichen. Stattdessen müsst ihr klug vorgehen, die Schwächen eurer Feinde ausnutzen und deren Angriffe antizipieren. Zum Kampfsystem heißt es weiter, hier erwarte euch etwas, „das die Intensität neu definiert.“ Die Kämpfe in „Defying Fate“ sollen eure Fähigkeiten auf eine harte Probe stellen und euch „ein unvergleichliches Gefühl der Herausforderung vermitteln.“

„Vindictus: Defying Fate“ befindet sich für den PC (via Steam) und Konsolen in Entwicklung. Ein genauer Releasetermin ist gegenwärtig noch unbekannt.

Vindictus: Defying Fate – Official Reveal Trailer

Vindictus: Defying Fate – Offizielle Screenshots

Was haltet ihr von den ersten Eindrücken zum Action-RPG „Vindictus: Defying Fate“?

Weitere Meldungen zu Vindictus: Defying Fate.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren