Final Fantasy 7 Rebirth: So besiegt ihr Bossgegner Dyne im Action-RPG-Hit – Tipps, Tricks

Euch bereitet der Bosskampf gegen Dyne in "Final Fantasy 7 Rebirth" Probleme? In unserem Guide geben wir euch ein paar Tipps, um dieses Duell zu gewinnen.

Achtung, es folgen massive Spoiler: In „Final Fantasy 7 Rebirth“ gehen die Abenteuer von Cloud Strife, Aerith, Tifa & Co. weiter. Noch immer machen sie Jagd auf Bösewicht Sephiroth, der die Weltherrschaft an sich reißen will. Doch ehe sie den Schurken stellen können, müssen sie zunächst diverse andere Gegner niederringen. Hierzu zählt unter anderem auch Dyne und für den Bosskampf gegen ihn geben wir euch in unserem Guide ein paar Tipps und Tricks.

Gegen Dyne tretet ihr in Kapitel 8 des Action-RPG-Hits an und ihr müsst euch ihm mit Barret entgegenstellen. Beide verbindet eine bewegte Vergangenheit, auf die wir an dieser Stelle nicht näher eingehen. Stattdessen fokussieren wir uns ganz auf das Duell der beiden Schützen.

Möge der bessere Schütze gewinnen

Der Kampf gegen Dyne an sich ist knackiger als die vorangegangenen Bosskämpfe und wird euch auch mehr abverlangen als einige der nachfolgenden Fights. Eine zusätzliche Hürde kann die Festlegung auf Barret darstellen, denn ihr müsst dieses Duell mit ihm bestreiten. Falls ihr also nur wenig mit Barret spielt oder auch sein Kampfstil womöglich nicht allzu sehr zusagen sollte, kann dies den Bosskampf zusätzlich noch ein kleines bisschen härter machen.

Was ihr bei diesem „Final Fantasy 7 Rebirth“-Bosskampf auf jeden Fall vermeiden solltet, ist ein Nahkampf. Barret hat zwar Attacken, die auf kurze Distanz ordentlich Schaden verursachen, allerdings lauft ihr Dyne so in der Regel eher ins offene Messer. Bleibt also auf Abstand und nutzt idealerweise feuerelementare Attacken, denn gegen diese ist Barrets alter Freund sehr anfällig. Nutzt derweil immer wieder die Umgebung zu eurem Vorteil, etwa als Deckung.

Es ist sinnvoll, in der Nähe von Deckungsmöglichkeiten zu bleiben.

Ist Dyne im Schockzustand, feuert alles ab, was ihr habt!

Die Laserstrahlen des „Final Fantasy 7 Rebirth“-Bosses haben eine große Reichweite.

Allerdings solltet ihr euch in Deckung nie zu sehr in Sicherheit wähnen, denn tatsächlich beherrscht Dyne Angriffe, die euch selbst dann treffen, wenn ihr eigentlich in Deckung seid. Hier bleibt euch also nichts anderes übrig, als diesen Attacken mittels der Kreis-Taste auszuweichen. Ebenfalls gemein: Der Boss hat Angriffe, die Barret kurz lähmen können und dies solltet ihr unter allen Umständen vermeiden. Behaltet die Aktionen des Gegners also immer gut im Blick.

Je mehr Lebensenergie ihr Dyne abzieht, desto mehr Angriffe wird er auf euch loslassen. Zunächst wird er Minen um sich schmeißen, später zieht er den herumliegenden Metallschrott an, um daraus einen riesigen Arm zu formen. Dies ermöglicht ihm neue Attacken, die eine enorme Reichweite haben. Als wäre das noch nicht genug, setzt er darüber hinaus nun noch mehr Distanzangriffe ein, etwa das Abfeuern von Laserstrahlen oder Metalltentakeln.

Wenn er mit seinem Metallarm zu einem solchen Angriff ansetzt, habt ihr jedoch die Möglichkeit, diesen zu unterbinden und den Arm zu zerstören. Das hilft euch ebenfalls dabei, die Schockleiste des „Final Fantasy 7 Rebirth“-Bossgegners in die Höhe zu treiben. In Kombination mit feuerelementaren Angriffen könnt ihr Dyne so gut in den Schockzustand bringen, um ihm dann eine volle Breitseite zu verpassen. Eure Defensive solltet ihr jedoch nie vernachlässigen!

Ihr solltet unbedingt Dynes „Metallauswüchse“ vernichten.

Entscheidet euch im Zweifelsfall lieber für eine Ausweichbewegung.

Dynes Metalltentakeln können wirklich nervig sein.

Wie bei vielen anderen Bossgegnern im Action-RPG-Hit heißt es also auch in diesem Fall: Bewahrt die Ruhe, überstürzt nichts und entscheidet euch im Zweifelsfall lieber für eine Ausweichrolle als für einen weiteren Angriff. So macht ihr Dyne allmählich mürbe und könnt ihr besiegen.

MEHR BOSS-TIPPS:

Damit sind wir nun auch schon am Ende unseres kleinen Guides angelangt. Solltet ihr auf der Suche nach weiteren Tipps und Tricks rund um „Final Fantasy 7 Rebirth“ sein, werft gerne einen Blick in unsere weiteren Artikel. Ansonsten wünsche wir euch natürlich auch weiterhin viel Spaß mit dem Rollenspiel-Epos aus dem Hause Square Enix!

„Final Fantasy 7 Rebirth“ ist seit dem 29. Februar 2024 exklusiv für die PlayStation 5 erhältlich.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy VII: Rebirth.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren