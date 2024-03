Eiyuden Chronicle Hundred Heroes: Pre-Launch-Trailer stellt viele Charaktere vor

Aktuell befinden wir uns in einem Jahr, in dem sich Fans von japanischen Rollenspielen nicht über einen Mangel an Abenteuern beschweren können. Das Jahr begann mit „Like a Dragon: Infinite Wealth„, „Granblue Fantasy: Relink“ und „Persona 3 Reload“ und wurde jüngst um „Final Fantasy 7 Rebirth“ und „Unicorn Overlord“ erweitert. Im nächsten Monat werden uns 505 Games und die Rabbit & Bear Studios mit „Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes“ einen weiteren interessanten Titel für Japan-Fans servieren.

Welche Helden werden sich euch anschließen?

Damit wir das Abenteuer nicht aus den Augen verlieren, haben die Verantwortlichen heute einen Pre-Launch-Trailer veröffentlicht. In diesem kann man bereits zahlreiche verschiedene Charaktere sehen, die euch auf eurem Abenteuer begleiten können. „Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes“ stammt nämlich aus der Feder des kürzlich verstorbenen „Suikoden“-Schöpfers Yoshitaka Murayama.

Wie schon in seiner klassischen Rollenspiel-Reihe legt Murayama auch in „Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes“ den Fokus auf die schiere Masse an möglichen Gruppenmitgliedern. Deshalb können über 100 spielbare Charaktere können das Schicksal von Allraan mitbestimmen. In dieser Welt existieren mehrere Nationen mit unterschiedlicher Kultur und verschiedenen Werten. Die Runenlinsen und Kriege haben Allianzen und Aggressionen geformt, sodass Menschen, Bestienmenschen, Elfen und Wüstenleute allesamt aufeinandertreffen.

Das Galdeanische Imperium hat Technologie entdeckt, mit der man die Magie der Runenlinsen noch verstärken kann. Auf der Suche nach einem Artefakt, das diese Macht noch weiter ausbaut, treffen der begabte imperiale Offizier Seign Kesling und der Dorfjunge Nowa aufeinander und freunden sich an. Doch das Schicksal verwickelt beide in einen Krieg.

„Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes“ wird ab dem 23. April 2024 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC erhältlich sein. Des Weiteren wird das Strategie-Rollenspiel auch direkt Im Xbox Game Pass zu finden sein. Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken. Hier ist erst einmal der neue knapp fünfminütige Trailer, der euch einen guten Einblick in die Geschichte gewährt:

