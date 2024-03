MotoGP 24: Neue Features und Verbesserungen – Rennspiel mit Termin & Details angekündigt

Wenig überraschend dürfen wir uns auch in diesem Jahr auf das offizielle Videospiel zur laufenden MotoGP-Saison freuen. Wie Milestone bekannt gab, erscheint „MotoGP 24“ am 2. Mai 2024 und bringt neben bekannten Features der Vergangenheit diverse Neuerungen mit sich.

Eigenen Angaben zufolge möchten die Entwickler von Milestone mit „MotoGP 24“ ein Rennspiel abliefern, das die Emotionen des Sports widerspiegelt und die Wünsche der Community umsetzt. Zu den neuen Features des diesjährigen Ablegers gehört der Fahrermarkt, für den sich die Spielerinnen und Spieler in der Vergangenheit immer wieder einsetzten.

Marc Márquez‘ Wechsel vom Repsol Honda Team zum unabhängigen Gresini Racing MotoGP Team sorgte in der realen MotoGP bekanntermaßen für einigen Wirbel. Dank des dynamischen Fahrermarkts dürft ihr ähnlich überraschende Wechsel auch in „MotoGP 24“ erwarten.

Auch in diesem Jahr können sich Spieler wieder auf ein Motorrad schwingen.

„Das bedeutet, dass jede Saison mit einem anderen Kader beginnt und die Spieler nicht nur um Rennen und Meisterschaften kämpfen, sondern auch darum, einen neuen Platz zu finden oder ihren aktuellen zu behalten“, so die Entwickler.

Ein weiteres Feature, das Milestone hervorhob, sind die neuen Stewards. Diese überwachen das Renngeschehen, sprechen bei Bedarf entsprechende Strafen aus und sorgen auf der Strecke so für eine authentische Spielerfahrung.

Ein adaptiver Schwierigkeitsgrad für ein ausgewogenes Gameplay

Die nächste Neuerung versteckt sich hinter dem „adaptiven Schwierigkeitsgrad“. Das System passt den Schwierigkeitsgrad des Spiels an eure Leistungen und Fähigkeiten an. Laut Milestone sorgt diese Funktion sowohl bei Profis als auch bei Neueinsteigern für ein optimales Erlebnis.

An der KI eurer Widersacher sowie der Fahrphysik feilte Milestone in „MotoGP 24“ ebenfalls. Beispielsweise wurde ein neues elektronisches Tuning-System entwickelt, um den Kurveneingang und -ausgang besser zu steuern und die Kraftentfaltung zu verbessern, um den Schlupf des Hinterrads und die Neigung des Motorrads zum Wheelie zu kontrollieren.

Ein weiterer Aspekt, den ihr in „MotoGP 24“ berücksichtigen müsst, ist das Reifenmanagement. Dieses überarbeite Milestone, um die Performance aller Reifenmischungen auf verschiedenen Strecken realistisch abzubilden.

Auch Rennen mit Online-Kontrahenten sind dabei.

Abseits diverser Singleplayer-Modi wie der Karriere wartet in „MotoGP 24“ natürlich auch eine Mehrspieler-Komponente. Der Fokus liegt hier auf den LiveGP-Meisterschaften. Einem neuen Modus, der für den kompetitiven Wettbewerb konzipiert wurde. In einer vorgegeben Anzahl an Rennen kämpfen die Spielerinnen und Spieler auf der Strecke um die Spitzenposition und sichern so Punkte, mit denen sie in der Rangliste aufsteigen.

Falls ihr eher eure Manager-Seite ausleben möchtet:

Des Weiteren unterstützt der Multiplayer von „MotoGP 24“ das Crossplay. Für gemeinsame Rennen am heimischen Bildschirm wiederum sorgen Splitscreen-Rennen für zwei Teilnehmer.

„MotoGP 24“ erscheint für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch.

