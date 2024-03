Far Cry: Livestream zum 20. Jubiläum – hohe Rabatte geplant

Far Cry:

"Far Cry" wird 20 Jahre alt! Zu diesem Anlass führt Ubisoft einen Livestream durch, der allerdings keine Ankündigungen enthalten wird.

Am 23. März 2004 ist der erste „Far Cry“-Teil erschienen. Um das 20. Jubiläum zu feiern, findet in Kürze ein Livestream statt. Als Termin gibt Ubisoft den 21. März an.

Eins ist allerdings schon klar: Ubisoft wird im Stream kein neues Spiel ankündigen. Stattdessen werden kurze Geschichten zu bisherigen Ablegern erzählt und Twitch Drops verteilt.

Neben dem Livestream wird es zudem auf allen Plattformen hohe Rabatte für die bisherigen „Far Cry“-Spiele geben. Bis zu 85 Prozent könnt ihr dabei sparen.

Einen lohnenden Rabatt findet ihr schon im PS Store. Aktuell könnt ihr die GOTY-Edition des sechsten Teils für nur 35,99 Euro erwerben. Damit spart ihr ganze 70 Prozent.

Ankündigung von Far Cry 7 lässt weiter auf sich warten

Bis der siebte Hauptteil angekündigt wird, müsst ihr euch also weiterhin gedulden. Zumindest gibt es dazu bereits mehrere Gerüchte. So führt Ubisoft wohl einen Engine-Wechsel durch und erzählt eine nichtlineare Story. Im Mittelpunkt steht eine wohlhabende Familie, die von einer Verschwörungsgruppe entführt wurde. Um die Familienmitglieder zu retten, habt ihr angeblich 72 Stunden Zeit. Nur wenn ihr ein Versteck aufsucht, wird der Timer angehalten.

Die Veröffentlichung soll im Herbst 2025 stattfinden. Zumindest möchte von diesen Details Insider-Gaming erfahren haben.

Bekannt ist: Der Support von „Far Cry 6“ wurde Ende 2023 beendet. Vier Download-Erweiterungen hat der Open-World-Shooter bekommen. Seitdem liegt der Fokus voll auf dem unangekündigten Nachfolger.

Zusätzlich zu „Far Cry 7“ soll noch ein Multiplayer-Titel herauskommen. Dabei handelt es sich vermutlich um einen Extraction-Shooter.

