Far Cry 7: Insider-Details zu einer non-linearen Story, Zeitlimits und dem Releasezeitraum

Wieder einmal versorgte uns Insider Gaming mit umfangreichen Informationen zu einem noch unangekündigten Blockbuster. Die Rede ist vom Ubisoft-Shooter "Far Cry 7", der im Herbst 2025 erscheinen und innerhalb der Reihe für spielerisch frischen Wind sorgen soll.

"Far Cry 7" lässt offenbar noch eine ganze Weile auf sich warten.

Anfang des Jahres erreichte uns das Gerücht, dass bei Ubisoft an gleich zwei neuen „Far Cry“-Titeln gearbeitet wird: Einem Multiplayer-Spin-off sowie einem Nachfolger in Form von „Far Cry 7“.

Während die Verantwortlichen des Publishers zur Zukunft der Reihe weiter schweigen, lieferte uns Insider Gaming heute einen ganzen Schwung unbestätigter Details zum Shooter, der laut dem Magazin aktuell für einen Release im Herbst 2025 vorgesehen ist.

Unter Berufung auf anonyme Quellen wird berichtet, dass „Far Cry 7“ bei den Entwicklern von Ubisoft Montreal entsteht, die sich aus nicht näher konkretisierten Gründen dazu entschlossen, von der Dunia-Engie auf die Snowdrop-Engine zu wechseln.

Zu den Besonderheiten des neuen „Far Cry“-Abenteuers wird laut Insider Gaming die nichtlineare Story gehören, die es euch ermöglicht, selbst zu entscheiden, welche Mission beziehungsweise Aufgabe ihr als nächstes in Angriff nehmt. Die Geschichte von „Far Cry 7“ soll sich dabei um eine wohlhabende Familie drehen, die von einer Verschwörungsgruppe mit dem Namen „Sons of Truth“ entführt wurde.

Setzt der Shooter auf ein Zeitlimit?

Weiter berichtet Insider Gaming, dass ihr in „Far Cry 7“ vor der Aufgabe steht, eure Familie in einem vorgegebenen Zeitraum zu retten. „Derzeit liegt der Timer im Spiel bei 72 Stunden beziehungsweise 24 Stunden in Echtzeit. Aber der Timer kann angehalten werden, wenn der Spieler eines seiner Verstecke betritt“, heißt es hierzu weiter.

Dank der nichtlinearen Geschichte des Shooters ist die Reihenfolge, in der die Familienmitglieder gerettet werden können, nicht vorgegeben. Scheitert eine Mission, kann es allerdings passieren, dass Familienmitglieder bei einem Rettungsversuch sterben. Dies wiederum soll Einfluss auf den weiteren Verlauf der Handlung nehmen. Um einen „perfekten Spielstand“ zu erreichen, müssen laut den Quellen alle Familienmitglieder gerettet und die „Sons of Truth“ besiegt werden.

Um an die nötigen Informationen zu den Standorten der Familienmitglieder oder wichtiger Widersacher zu kommen, kommt in „Far Cry 7“ eine neue Verhör-Mechanik zum Einsatz, die aber offenbar nicht immer zum gewünschten Ergebnis führt. „Manchmal würde der Feind die Informationen preisgeben, manchmal würde er lügen, schweigen oder manchmal sogar fliehen“, heißt es zu der Mechanik weiter.

Ubisoft selbst wollte die aktuellen Berichte um „Far Cry 7“ bisher weder kommentieren noch bestätigen.

