Far Cry 7: Infos zur verwendeten Engine durchgesickert

"Far Cry 7" soll sich neben einem eigenständigen Multiplayer-Projekt in Arbeit befinden. Welche Engine dabei zum Einsatz kommt, möchte das englischsprachihe Magazin Kotaku erfahren haben.

Im Laufe der Woche kam die Meldung auf, dass Ubisoft an „Far Cry 7“ und an einem eigenständigen Multiplayer-Spiel, das ebenfalls auf der „Far Cry“-Reihe basiert, arbeitet. Anfangs soll es sich sogar um ein einziges Projekt gehandelt haben, das im Verlauf der Entwicklung in zwei Spiele aufgeteilt wurde.

Verbreitet wurde das Gerücht von der meist gut informierten Publikation Insider Gaming. Rückenwind gab es von Kotaku: Man könne zwar nichts über die Ursprünge des Projektes sagen, wisse aber, dass bei Ubsioft an zwei „Far Cry“-Spielen gearbeitet wird.

„Während Kotaku die Ursprünge der Projekte nicht bestätigen kann, können wir bestätigen, dass Ubisoft-CEO Yves Guillemot beide Spiele in einem internen Firmen-Update letzte Woche erwähnt hat, wie anwesende Quellen berichten“, so das Magazin.

Auch wenn „Far Cry“ schon häufiger einen Koop- als auch einen kompetitiven Multiplayer-Modus bekam, wäre es das erste Mal, dass Ubisoft die Komponenten trennt. Womöglich orientiert sich das Unternehmen an Spielen wie „Warzone“ und Co und möchte vor allem die Multiplayer-Komponente langfristig unterstützen.

Snowdrop-Engine kommt zum Einsatz

Kotaku könne noch nicht bestätigen, was genau im Multiplayer enthalten sein wird und ob es Überschneidungen mit der Story-Kampagne von „Far Cry 7“ geben wird. Man möchte aber erfahren haben, dass „Far Cry 7“ die aktuelle Dunia-Engine gegen Ubisofts Snowdrop-Engine austauschen wird. Es ist eine Engine, auf der „The Division 2“ und auch das kommende „Star Wars“-Spiel von Ubisoft basieren.

Schon 2016 hieß es, dass die die Snowdrop-Engine fortan auch von anderen Studios genutzt werden kann. „Wir haben die Snowdrop-Engine jetzt unseren anderen Teams zur Verfügung gestellt. Und nicht nur den Clancy-Teams. Ab sofort kann also jedes Team die Snowdrop-Engine verwenden“, so Ubisofts Martin Hultberg damals.

Schließlich berichtet Kotaku, dass Ubisoft seit „Jahren“ versucht, ein „Far Cry“-Spiel für mehrere Spieler zu entwickeln. Frühere Versuche seien größtenteils gescheitert, wobei einige davon in andere Multiplayer-Spiele von Ubisoft umgewandelt wurden.

Doch wann werden die neuen „Far Cry“-Spiele erscheinen? Allzu bald solltet ihr nicht damit rechnen. Insider Gaming geht von einem Launch frühestens im Herbst 2025 aus. Eine offizielle Ankündigung, die diesen Zeitraum bestätigen könnte, steht noch aus.

