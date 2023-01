Ubisoft: Eingestellte Spiele waren nicht das, was die Leute wollten

Ubisoft ließ die Entwicklung einiger Videospiele einstellen, bevor diese angekündigt wurden. In einem Gespräch mit Ubisoft-Mitarbeitern konnte Insider Gaming die Hintergründe aufdecken.

Ubisoft versuchte sich in letzter Zeit mit mehreren Battle Royale-Spielen.

Ubisoft gab in der vergangenen Woche bekannt, dass „Skull and Bones“ ein weiteres Mal verschoben wurde und es gleichzeitig zur Einstellung mehrerer Produktionen kam.

Ein neuer Bericht, der auf Gesprächen mit mehreren (ungenannten) aktuellen und ehemaligen Ubisoft-Entwicklern basiert, widmet sich der Frage, warum Ubisoft Spiele in einem solchen Ausmaß verschiebt bzw. abbricht, während das Unternehmen gleichzeitig versucht, in den nächsten zwei Jahren Kosten in Höhe von 215 Millionen Dollar einzusparen.

Die Mitarbeiter, mit denen Insider Gaming sprechen konnte, gaben als Grund für die Verzögerungen und Stornierungen das zu erwartende Desinteresse der Spieler an. Die Produktionen waren nicht das, was die Leute wollten, was sich im Feedback während der Qualitätssicherung und Spieltests widerspiegelte.

Zahlreiche Battle-Royale-Spiele waren in Arbeit

In den vergangenen Jahren versuchte Ubisoft, mit einer Reihe von Battle Royale-Spielen Fuß zu fassen. Und ein von Insider Gaming befragter Mitarbeiter gab zu Protokoll, dass er von mindestens einem Dutzend Battle-Royale-Spielen gewusst habe, die sich in verschiedenen Entwicklungsstadien befanden. Vom Schicksal der meisten Spiele wisse er nichts.

Andere Spiele, die weiterhin erscheinen sollen, benötigen hingegen mehr Feinschliff. „Wir haben sicherlich nicht zu wenig Spiele, sie brauchen nur ewig“, so einer der Mitarbeiter, der laut Insider Gaming ebenfalls betonte, dass seit 2019 an einem unangekündigten Live-Service-Spiel gearbeitet wird, das frühestens 2025/2026 erscheinen soll.

Andere Spiele, die noch vor ihrer Ankündigung stehen, hätten bereits einen Veröffentlichungszeitraum erhalten, der 2027 beginnt.

Laut Insider Gaming geht man bei Ubisoft davon aus, dass „Assassin’s Creed Mirage“ und „Avatar: Frontiers of Pandora“ im Geschäftsjahr 2024 gut laufen werden. Die Follow-up-E-Mails und Meetings nach den Ankündigungen vom vergangenen Mittwoch hätten dazu gedient, die „Erwartungen“ an die Inhaltspipeline des Unternehmens festzulegen.

Auch wenn sich Ubisoft in einer „Umstrukturierung“ befindet, können die Spieler darauf hoffen, dass sie trotz der Schwierigkeiten gute Spielerlebnisse bekommen werden, sobald die Spiele auf den Markt kommen. Eines davon ist Project Orlando, ein neuer „The Crew“-Titel.

