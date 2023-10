Far Cry: Multiplayer-Titel offenbar ein Extraction-Shooter – Weitere unbestätigte Details

Far Cry:

Unbestätigten Berichten zufolge arbeitet Ubisoft an zwei neuen "Far Cry"-Projekten. Wie Insider Gaming berichtet, befindet sich darunter ein Extraction-Shooter, der unter dem Codenamen "Project Maverick" entsteht.

Der Multiplayer-Titel zu "Far Cry" entsteht offenbar unter dem Arbeitstitel "Project Maverick".

In den vergangenen Monaten verdichteten sich die Hinweise, dass Ubisoft aktuell an zwei neuen „Far Cry“-Projekten arbeitet. Zum einen haben wir es hier mit „Far Cry 7“ zu tun, zu dem Ende September unbestätigte Informationen in Umlauf gebracht wurden.

Nummer Zwei im Bunde ist laut der Gerüchteküche ein Multiplayer-Shooter auf Basis von „Far Cry“. Wie Insider Gaming berichtet, entsteht das Spin-off derzeit unter dem Arbeitstitel „Project Maverick“. Weiter heißt es, dass spielerisch ein Extraction-Shooter im Stil von „Escape from Tarkov“ oder „Hunt: Showdown“ geboten wird.

Laut Insider Gaming kam es im Rahmen der Entwicklung immer wieder zu Änderungen, ehe sich die Entwickler dazu entschlossen, auf einen Extraction-Shooter zu setzen: „Ubisoft hat sich nun darauf festgelegt, dass das Spiel ein Shooter mit Extrakt-basiertem Gameplay in einer fiktiven alaskanischen Umgebung namens Alashnica sein wird.“

„Die Spielhandlung dreht sich darum, dass der Spieler mit dem Versprechen von Freiheit in diese Region gelockt wird, nur um ein Land des Chaos vorzufinden, in dem das Vertrauen zwischen den Menschen praktisch nicht existiert“, so Insider Gaming.

Eine klassische Far Cry-Erfahrung?

Bezüglich des Gameplays führte Insider-Gaming aus, dass es sich bei „Project Maverick“ um eine klassische „Far Cry“-Erfahrung handelt. Um in der Welt des Extraction-Shooters zu überleben, begeben sich die Spielerinnen und Spieler auf die Suche nach überlebenswichtigen Ressourcen.

Beispielsweise werden Tiere erjagt oder Pflanzen gesammelt, um an Leder und weitere Ressourcen für die Herstellung von Ausrüstung, Waffen und Heilgegenständen zu gelangen.

Als Dreh- und Angelpunkt der Missionen fungiert ein Versteck, das von allen Mitgliedern des eigenen Teams verwendet wird. Gespielt werden kann der Shooter den unbestätigten Details zufolge sowohl alleine als auch im Team.

Wertvolle Belohnungen und eine Permadeath-Funktion

„Wie bei einem Extraktions-Shooter üblich, konzentriert sich die Spielschleife auf das Sammeln von Ausrüstung, das Aufsteigen im Level und den Kauf von Fähigkeiten. Obwohl nicht im Detail erklärt wurde, was diese Fähigkeiten beinhalten, wurde gesagt, dass sie direkt mit dem Levelsystem verknüpft sind. Um aufzusteigen, müssen die Spieler im Spiel Verträge (Herausforderungen) abschließen, um Fähigkeiten zu erwerben“, wurde zum Konzept des Shooters ergänzt.

Zu den spielerischen Besonderheiten wird laut Insider Gaming die Tatsache gehören, dass das Risiko und die Belohnungen in „Project Maverick“ eine wichtige Rolle spielen. Demnach setzen die Entwickler auf eine Permadeath-Funktion, was bedeutet, dass die Spielerinnen und Spieler alles verlieren, wenn ihr Charakter stirbt.

Darunter die Ausrüstung, Fähigkeiten und Level. Das Einzige, was nicht verloren geht, sind die Gegenstände, die im Unterschlupf gelagert sind.

Als möglichen Releasezeitraum des Multiplayer-Spin-offs brachte Insider Gaming den April 2025 ins Gespräch. Abschließend muss natürlich darauf hingewiesen werden, dass wir es hier mit unbestätigten Details zu tun haben, die Ubisoft bisher nicht kommentierte.

Quelle: Insider Gaming

