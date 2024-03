Oster-Sale: PS5, Videospiele, TVs, Smartphones und mehr im Amazon-Angebot

Amazon nimmt das bevorstehende Osterfest zum Anlass, um eine neue Rabattschlacht zu starten. Sie umfasst Produkte aus sämtlichen Kategorien, darunter Konsolen und Videogames.

Ebenfalls können sich Spieler dank des Oster-Sales passendes Zubehör und Artikel schnappen, die sie für ihre Zock-Sessions benötigen, darunter etwa 4K-Fernseher und dergleichen.

PS5 Slim weiterhin im Sale

In den Oster-Angeboten sind unter anderem Produkte gelistet, die eigentlich schon vor dem Start des Sales einen Preisnachlass erhielten. Das gilt beispielsweise für die PS5 Slim mit Disk-Laufwerk, die weiterhin für 449,99 Euro gekauft werden kann.

Die PS5 Slim wurde auch bei anderen Händlern im Preis gesenkt und ist Teil einer offenbar von Sony initiierten Rabattaktion. Regulär kostet sie 549,99 Euro und somit 100 Euro mehr.

Videospiele im Angebot

Mehrere Spiele von Electronic Arts sind im Sale vertreten, darunter das Fußballspiel “EA Sports FC 24”. Hier werden 24,99 Euro statt der sonst üblichen 79,99 Euro verlangt. Einen Preisnachlass erhielt auch “Star Wars Jedi: Fallen Order”, für das momentan 34,99 Euro bezahlt werden.

Auch das herausragende “Elden Ring” schnappt ihr euch für 34,99 Euro. “A Plague Tale: Requiem” gibt es für 29,99 Euro. “Prince of Persia: The Lost Crown” wandert für 29,99 Euro über den Ladentisch. Die “Skull and Bones Limited Edition” kostet für 49,99 Euro.

Angebote aus der Videogame-Kategorie sind nachfolgend verlinkt:

Highlights:

Weitere Produkte im Oster-Sale

Wie erwähnt erstrecken sich die Oster-Angebote über alle Produktkategorien hinweg, darunter auch Smartphones und TVs. In der zuletzt genannten Kategorie wurden zum Beispiel die Fire-TVs von Amazon im Preis gesenkt.

Für die Omni-QLED-Serie etwa räumt der Versandhändler bis zu 37 Prozent Rabatt ein.

Doch auch Beamer, Soundbars und andere Produkte für das Home Entertainment sind im Angebot.

Wie gewohnt kann ein Preisvergleich lohnen, da nicht alle Angebote einen besonderen Preisnachlass bedeuten. Das eine oder andere persönliche Schnäppchen dürfte am Ende dabei sein. Beachtet dazu auch das Kleingedruckte unterhalb dieses Artikels.

