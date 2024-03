Final Fantasy 7 Rebirth: Update 1.020 optimiert die Grafik & die Framerate – Changelog

Nachdem sich zum Release abzeichnete, dass der Performance-Modus von „Final Fantasy 7: Rebirth“ mit kleineren technischen Problemen zu kämpfen hat, kündigte Square Enix ein Update an, das diese Unzulänglichkeiten beheben soll.

Der besagte Patch steht ab sofort zur Verfügung und hebt das Rollenspiel auf die Version 1.020. Wie aus dem offiziellen Changelog hervorgeht, hielten zum einen die versprochenen Optimierungen am Performance-Modus Einzug. Hier werden unter anderem „scharfe“ und „weiche“ Optionen für die Darstellung im Performance-Modus geboten.

Des Weiteren sprechen die Entwickler im Changelog von einer optimierten Grafik und einer stabileren Framerate. Diverse Bugfixes runden das Update 1.020 ab.

Welche Verbesserungen und Fehlerbehebungen im Detail warten, verrät euch die folgende Übersicht.

Korrektur von Tippfehlern in einigen Texten.

Behebung eines Fehlers, der unter bestimmten Bedingungen auf der Karte auftrat, wenn man einen Charakter steuerte.

Behebung eines Problems, bei dem Red XIII’s Fähigkeiten „Lunatic High“ und „Warrior’s Inspiration“ während des Kampfes leicht abgebrochen werden konnten.

Behebung eines Bugs, der dazu führte, dass Gegner unter bestimmten Bedingungen während der Kämpfe stehen blieben.

Behebung eines Fortschrittsfehlers, der unter bestimmten Bedingungen während Quests auftrat.

Verbesserte Bildrate und allgemeine Spielstabilität.

Hinzufügung von „Sharp“ (Scharf) und „Soft“ (Weich) Optionen zu den Ausgabeeinstellungen des Performance-Modus.

Verbesserte Grafikqualität.

Die Umkehr-Einstellung der Kamera wird jetzt beim „Gleiten“ reflektiert, wenn man einen Chocobo im Himmel steuert.

Die Umkehr-Einstellung der Kamera wird jetzt auf die Kamera des Schieß-Minispiel angewendet.

Verbesserte Unterstützung bei der Führung beim Klettern am Efeu im Mithril-Minenort.

Hinzufügung von Schwierigkeitseinstellungen zu den Anpassungsbildschirmen für die Mini-Spiele „Condor Fort“ und „Gambit Gears“.

„Final Fantasy 7: Rebirth“ erschien Ende Februar für die PS5. Die Geschichte schließt nahtlos an die Geschehnisse des ersten Akts an, in dem Cloud und seinen Freunden die Flucht aus Midgar gelang. In „Rebirth“ sieht sich die Gruppe mit den durchtriebenen Plänen des Bösewichts Sephiroth konfrontiert und tritt eine Reise über den Planeten an.

Die Spielzeit der Kampagne liegt laut den Entwicklern bei rund 40 Stunden. Wer alles sehen und sämtliche optionalen Aufgaben meistern möchte, kann bei „Final Fantasy 7: Rebirth“ bis zu 100 Spielstunden oder mehr einplanen.

