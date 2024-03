Baldur’s Gate 3: Hotfix #23 macht Schluss mit Gratis-Mahlzeiten

Die belgischen Entwickler von Larian gaben kürzlich erst an, nicht an einem „Baldur’s Gate 4“ arbeiten zu wollen. Und einen DLC für „Baldur’s Gate 3“ soll es auch nicht geben. So fing das Studio mit der Entwicklung einer Erweiterung zwar an, stellte diese jedoch wieder ein.

Dies soll aber nicht bedeuten, dass Larian mit dem beliebten Rollenspiel durch ist. Nachdem vor knapp einer Woche erst Hotfix #22 veröffentlicht wurde, können die Spieler auf allen Plattformen jetzt schon Hotfix #23 herunterladen. Der neueste Patch macht aber auch Schluss mit den Mätzchen, mit denen die Nutzer die Händler mit Taschen übers Ohr hauen konnten.

Hotfix #23 hilft der Spielwirtschaft wieder auf die Sprünge

Zu einer der wichtigsten Änderungen des neuen Updates #23 gehört, dass die Spieler die Händler in „Baldur’s Gate 3“ nicht mehr übervoreilen können. Aus einem unerfindlichen Grund hatten die Händler im Spiel Schwierigkeiten, Items richtig zu bepreisen, wenn diese in eine Tasche gesteckt wurden. So zahlten die Spieler etwa nur den Preis für einen Heiltrank, auch wenn sie sich die Tasche mit Tränken vollstopften.

Damit ist nun jedoch Schluss. „Keine Gratis-Mahlzeiten mehr!“, schrieben die Entwickler von Larian dazu passend in die offiziellen Patch Notes. „Die Händler von Baldur’s Gate haben sich auch mit unseren Leuten unterhalten, und wir sind uns einig, dass die auf Containern basierenden Mätzchen zwar amüsant sind, aber der Wirtschaft schaden“, so die Entwickler. „Deshalb haben wir in diesem Update mehrere Fehler beim Kauf und Verkauf behoben.“

Dazu wurden mit Hotfix #23 mehrere weitere mögliche Fehler und Abstürze behoben. Auch Probleme mit der Benutzeroberfläche, dem Scripting und dem Gameplay wurden angegangen. Unter anderem wurde der Fehler behoben, durch den Gruppenmitglieder fälschlicherweise nicht gruppiert wurden, und Spielstände in diesem fehlerhaften Zustand wurden korrigiert. Auch zufällig auftretende Probleme mit Dialogen, wie sich wiederholende Zeilen und nicht korrekt angezeigte Optionen wurden mit dem neuesten Update für das Rollenspiel behoben.

