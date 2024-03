Suicide Squad Kill the Justice League: Der Joker ist da – aber nicht sofort spielbar

Suicide Squad Kill the Justice League:

Die erste Season von „Suicide Squad: Kill the Justice League“ ist am gestrigen Donnerstag gestartet. Damit ist einer der ikonischten DC-Bösewichte ins Spiel gekommen: der Joker.

„Der Joker färbt die Stadt lila im kostenlosen DLC für #SuicideSquadGame“, schreibt Sony PlayStation. Um zusätzlich die Zahlen des Live-Service-Shooters grün zu färben, reicht die Superkraft des Schurken aber wahrscheinlich nicht aus.

Warner Bros. Games hat zum gestrigen Season-Start einen Video hochgeladen, das den Joker näher vorstellt:

Begeistert sind die Fans allerdings nicht, wie sie auf Reddit zeigen. Denn um den Joker spielen zu können, müsst ihr das Mastery-Level 35 erreichen. Die Spieler vermuten, Rocksteady Studios möchte sie dadurch zum Kauf bewegen, was sie natürlich gar nicht lustig finden. Einige weisen jedoch darauf hin: Level 35 lässt sich relativ zügig erreichen.

Neue Episode und mehr verfügbar

Neben dem Clown-ähnlichen Psychopath ist nun eine neue Episode verfügbar. Darin enthalten sind neue Story-Missionen, Raids, Festungen und sonstige Aktivitäten. Auch ein paar weitere Waffen, Ausrüstungsteile sowie kosmetische Inhalte gibt es.

Eine zweite Episode folgt im Laufe der Season. Damit kriegen die Spieler einen neuen Missionstyp, ein paar Gegnerarten, Ausrüstungssets und berüchtigte Waffen geliefert.

Einen Battle Pass können die Spieler ebenfalls erwerben. Zudem sind im Shop neue Gegenstände erhältlich.

An weiteren Seasons arbeitet Rocksteady längst. Geplant sind unter anderem drei weitere Charaktere aus dem DC-Universum. Mögliche Kandidaten wären Mrs. Freeze, Lawless und Deathstroke.

Falls ihr Interesse an „Suicide Squad: Kill the Justice League“ habt: Die Deluxe Edition ist im PS Store gerade erneut zum reduzierten Preis verfügbar. Statt 54,99 Euro zahlt ihr nur 109,99 Euro, was einem Rabatt von 50 Prozent entspricht.

Die neuen Inhalte der ersten Season hat das Entwicklerteam in einem kürzlichen Content-Showcase ausführlich präsentiert:

Weitere Meldungen zu Suicide Squad: Kill the Justice League.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren