Suicide Squad: Spiel bleibt hinter Erwartungen zurück, so Warner Bros

Nachdem „Suicide Squad: Kill the Justice League“ einen eher mäßigen Start auf Steam hinlegte, zeigt sich auch der Publisher Warner Bros. enttäuscht. Der Titel sei "hinter den Erwartungen zurückgeblieben" gab das Unternehmen nun in einem Finanzgespräch an.

Rocksteadys „Suicide Squad: Kill the Justice League“ ist am 2. Februar mit eher durchwachsenen Testwertungen gestartet. Dem schlossen sich auch die Spielerzahlen an, die zum Release bereits nicht allzu hoch ausfielen und stetig weiter sanken.

Bei einem Finanzgespräch meldete sich nun auch der Publisher Warner Bros. zu dem Games-as-a-Service-Titel zu Wort. Das Unternehmen zeigte sich enttäuscht. „Suicide Squad: Kill the Justice League bleibt hinter unseren Erwartungen zurück“, gab der Chief Financial Officer Gunnar Wiedenfels bei dem Gespräch an.

„Hartes Jahr“ für Warner Bros. im Vergleich zu 2023

Wie der Chief Financial Officer von Warner Bros., Gunnar Wiedenfels, bei dem Finanzgespräch angab, habe „Suicide Squad: Kill the Justice League“ seit dem Verkaufsstart am 2. Februar nicht den Erfolg erreichen können, den sich das Unternehmen erhofft hatte. „Es ist hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben“, sagte das Unternehmen zu dem Titel, der zu einem Preis von knapp 70 Euro veröffentlicht wurde.

Der Publisher nannte keine Verkaufszahlen, gab aber an, dass man sich nach dem Misserfolg des Spiels auf ein „hartes Jahr“ vorbereite, besonders im Vergleich zum Vorjahr. In 2023 konnte Warner Bros. miteinen großen Erfolg vermelden. Das Rollenspiel, das auf der beliebten Buchreihe von J.K. Rowling basiert, mauserte sich zudes letzten Jahres.

Auch bei den Spielern auf Steam scheint „Suicide Squad: Kill the Justice League“ nicht allzu gut anzukommen. Zum Start konnte der Action-Titel gerade einmal 13.459 gleichzeitige Spieler erreichen. Da hatte sogar das oft kritisierte „Marvel’s Avengers“ aus dem Jahr 2020 mit 29.916 gleichzeitigen Spielern eine höhere Quote. Mittlerweile muss „Suicide Squad“ sogar noch kleinere Brötchen backen. Derzeit tummeln sich 551 Spieler auf den Servern. Den 24-Stunden-Höchststand erreichte der Titel mit gut 888 gleichzeitigen Nutzern (Stand: 23. Februar 2024, 15.50 Uhr).

