Suicide Squad: Action-Titel ab sofort erhältlich – Das sagen die ersten Wertungen

Ab sofort ist der kooperative Action-Titel "Suicide Squad: Kill the Justice League" für die Konsolen und den PC erhältlich. Wie die ersten Testwertungen verdeutlichen, sollten wir unsere Erwartungen erst einmal nicht zu hoch schrauben.

Nach gleich mehreren Verschiebungen erschien das von Rocksteady entwickelte „Suicide Squad: Kill the Justice League“ heute für den PC und die Konsolen der aktuellen Generation.

Doch lohnt sich ein genauerer Blick? Nachdem die Previews zum kooperativen Action-Titel zum Teil verhalten ausfielen, gilt das Ganze leider auch für die ersten internationalen Testwertungen. Zum Zeitpunkt dieser Meldung bringt es „Suicide Squad: Kill the Justice League“ nach zehn Tests auf einen Metascore von lediglich 63 Punkten. Allerdings gilt zu beachten, dass die Reviews diverser größerer Magazine noch ausstehen.

Positiv hervorgehoben werden die Inszenierung, die bunte Spielwelt sowie die Geschichte, die zwar keinen Preis für besondere Originalität gewinnt, aber zumindest bis zum Ende spannend bleibt. Auch das Kampfsystem weiß laut den Tests durchaus zu unterhalten. Zumindest dann, wenn ihr den neuen Titel von Rocksteady Games nicht zu lange am Stück spielt.

Ansonsten lauft ihr laut den Kritikern nämlich Gefahr, dass sich die stets wiederholenden Missionen und unspektakulären Bosskämpfe relativ schnell abnutzen. Auch der Umfang der Kampagne, die in rund zwölf Stunden abgeschlossen werden kann, wird mitunter kritisiert. Selbiges gilt für den fehlenden Offline-Modus.

Das sagen die internationalen Kollegen

6 von 10 Punkten gibt es beispielsweise von IGN Benelux: „Es gibt auf jeden Fall positive Aspekte wie die guten Animationen, die lustigen Dialoge und die bunte Welt. Schade ist nur, dass das Spiel spielerisch nicht viel Abwechslung bietet. […] Leider wurde es nicht der Top-Titel, den ich mir erhofft hatte. Aber mit drei Freunden könnte das Spiel in kurzen Sitzungen Spaß machen.“

Push Square hingegen vergab 7 von 10 Punkten. Im Fazit heißt es: „Suicide Squad: Kill The Justice League ist ein kompliziertes Spiel. […] Trotz all unserer Beschwerden können wir jedoch nicht leugnen, dass das Spiel Spaß macht. Der Geschichte mangelt es an Spannung, aber sie bleibt durchweg fesselnd […] und es macht Spaß, mit Freunden zu spielen.“

„Es gibt ein bittersüßes Gefühl, das Suicide Squad umgibt, und diese Stimmung wird bei vielen Spielern bestehen bleiben. Allerdings kann man nicht sagen, dass Rocksteady mit diesem großen Wagnis komplett danebengriff.“

Videogames Chronicle hingegen ließ sich zu 8 von 10 Punkten und dem folgenden Fazit hinreißen: „Suicide Squad: Kill the Justice League ist ein visuell beeindruckendes Anti-Helden-Spiel, das Spaß macht. Auch wenn sich die Dinge, die Sie tatsächlich tun, etwas wiederholen. Rocksteadys Arkhamverse geht mit Stil zu Ende, ohne völlig den Live-Service-Dämonen zu erliegen.“

Erste Testwertungen in der Übersicht

VGC – 80

Vandal – 79

Multiplayer.it – 75

Push Square – 70

IGN Benelux – 60

Eurogamer Portugal – 60

Keengamer – 55

Games.cz – 50

Siliconera – 50

Areajugones – 40

„Suicide Squad: Kill the Justice League“ ist ab sofort für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

