The Rogue Prince of Persia: PS5-Version geplant? Roguelite-Action erobert weitere Plattformen

The Rogue Prince of Persia:

Ubisoft und Evil Empire haben "The Rogue Prince of Persia" angekündigt. Während der Termin für den Early-Access auf Steam feststeht, bereiten sich die Macher auf weitere Plattformen vor.

Nach vorangegangenen Gerüchten und einschlägigen Hinweisen des überraschend gut informierten Insiders Tom Henderson folgte im Zuge der abendlichen Triple-i-Initiative die offizielle Ankündigung. Der Publisher Ubisoft und der Entwickler Evil Empire veröffentlichen in diesem Jahr “The Rogue Prince of Persia”.

Der Launch erfolgt zunächst als Early-Access-Titel auf Steam. Schon am 14. Mai 2024 geht es los. Ebenfalls wurden der obligatorische Ankündigungs-Trailer und ein paar Bilder zum neuen Abenteuer des persischen Prinzen veröffentlicht.

Wie steht es um andere Plattformen?

Während “The Rogue Prince of Persia” zunächst auf dem PC Debüt feiern wird, gehen Spieler auf anderen Plattformen keinesfalls leer aus.

So betont Ubisoft in der Ankündigung des Titels: “Es erscheint am 14. Mai 2024 im Early Access auf Steam, bevor es zu einem späteren Zeitpunkt mit den Funktionen von Ubisoft Connect auf anderen Plattformen veröffentlicht wird.”

Welche Plattformen gemeint sind, ließ der Publisher offen. Allerdings ist davon auszugehen, dass die derzeit gängigen Konsolen mit an Bord sind, darunter die PS4 und PS5.

Nachfolgend zeigt der Trailer, was Spieler im neuen “Prince of Persia” erleben:

Der erste Trailer liefert Einblicke in das Abenteuer.

Mit einem Wandlauf gegen magische Hunnen

Angesiedelt ist “The Rogue Prince of Persia” in einer fiktiven Version von Ktesiphon – zeitweise Hauptstadt des persischen Reiches. Nach einem Angriff der hunnischen Armee unter der Führung des bösartigen Hunnenhäuptlings Nogai stehen Spieler in der Rolle des Prinzen vor der Aufgabe, den Überfall abzuwehren.

Der Protagonist ist mit einer mystischen Bola ausgestattet ist, die ihn jedes Mal wiederbelebt, wenn er stirbt. In “The Rogue Prince of Persia” erkunden Spieler verschiedene Gegenden, lernen neue Waffen kennen und sammeln Schmuckstücke.

Zugleich gilt es, die Ausrüstung in der Oase zu verbessern und Verbündete zu gewinnen, um die Stadt vor dem Untergang zu bewahren.

Zu den weiteren Besonderheiten von “The Rogue Prince of Persia” gehören:

Spieler setzen einen Wandlauf ein, um Jump’n’Run-Abschnitte zu meistern und Abgründe zu überwinden.

Der Prinz nutzt akrobatische Fähigkeiten, um sich durch prozedural generierte Level zu bewegen.

Die Spielabschnitte sind von persischer Architektur inspiriert und als farbenfrohe Biome gestaltet.

Spieler müssen gegen Feinde wie Hunnen, die dunkle schamanische Magie beherrschen, und verdorbene Kreaturen kämpfen.

Verschiedene Waffen und Sekundärwaffen stehen zur Auswahl, um den Kampf zu erweitern. Dazu gehören Zwillingsdolche, Speere, Breitschwerter, Äxte, Schilde, Bögen, Enterhaken und mehr.

Nach dem Early-Access-Launch von “The Rogue Prince of Persia” folgen neue Stufen, Bosse, Waffen, Gegner und Verbesserungen – ebenso wie Erweiterungen, die auf dem Feedback der Community beruhen.

Mehr Prince of Persia ist im Anmarsch:

Sobald es Informationen zu den weiteren Plattformen von „The Rogue Prince of Persia“ gibt, erfahrt ihr es auf PLAY3.DE. Nachfolgend sind ein paar Bilder zur Roguelite-Action zu sehen:

Weitere Meldungen zu The Rogue Prince of Persia.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren