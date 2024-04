Disney Dreamlight Valley: Mai-Update mit Datum & prominenten Neuzugängen vorgestellt

Seit Februar wartet die Community hinter dem sympathischen Abenteuer „Disney Dreamlight Valley“ auf neue Inhalte beziehungsweise Informationen zu entsprechenden Updates. Heute hatte die Wartezeit der Spielerinnen und Spieler endlich ein Ende.

So kündigten die Entwickler von Gameloft unter dem Namen „Aufregung & Rüschen“ heute das nächste umfangreiche Content-Update an. Dieses erscheint am 1. Mai 2024 gegen 15 Uhr und umfasst sowohl kostenlose Inhalte für das Hauptspiel als auch Content-Nachschub für den „A Rift in Time“ genannten Erweiterungspass.

Zu den Highlights des „Aufregung & Rüschen“-Updates gehört sicherlich eine neue Bewohnerin für das Tal. Die Rede ist von Daisy Duck, die mit neuen Freundschaftsaufgaben lockt. Wenig überraschend drehen sich die Aufgaben um Themen wie Kreativität und euren Sinn für Mode.

Neue Designs und Verbesserungen für den Multiplayer

Sollte es euch gelingen, Daisys Boutique wieder in Betrieb zu nehmen, dürft ihr eure mit „Ein Hauch von Magie“ erstellten Designs verkaufen, neue Gegenstände kaufen oder eure Freundinnen und Freunde dazu animieren, eure Kreationen anzuschauen oder zu erwerben. Zudem könnt ihr euch in der Boutique wöchentlichen Herausforderungen von Daisy stellen und exklusive Belohnungen freischalten.

Ein weiterer Bestandteil des Mai-Updates sind diverse Quality-of-Life-Verbesserungen. Hier widmen die Entwickler vor allem dem Kamera-Tool ihre Aufmerksamkeit. Beispielsweise könnt ihr jetzt Fotos machen, während ihr auf einem der Disney-Fahrgeschäfte in eurem Dorf sitzt.

Weitere Neuerungen betreffen den Mehrspieler-Modus. Neben der Möglichkeit, gemeinsame Selfies zu schießen, könnt ihr dank dem Mai-Update Aktivitäten wie dem Angeln, der Gartenarbeit, dem Bergbau, dem Kochen oder der Herstellung neuer Gegenstände gemeinsam nachgehen.

Es wartet ein zweiter bekannter Neuzugang

Anhänger des Sternenpfads kommen im Zuge des Mai-Updates ebenfalls auf ihre Kosten. Hier locken neue Attraktionen wie die „Alien Swirling Saucers“ und die „Magic Carpets of Aladdin“. Zudem warten im Sternenpfade neue Attraktionen, besondere Kleidungsstücke sowie Traumstile für Daisy Duck und Minnie Maus auf euch.

Besitzerinnen und Besitzer des „A Rift in Time“-Erweiterungspasses werden im Rahmen des Mai-Updates mit Akt 2 „Der Funke der Vorstellungskraft“ versorgt. Hier wartet nicht nur ein Wiedersehen mit dem lustigen Hasen Oswald. Gleichzeitig ruft euch Gameloft dazu auf, den Geheimnissen der Insel der Ewigkeit auf den Grund zu gehen.

Wer sich dieser Herausforderung erfolgreich stellt, wird mit einer Verbesserung der herrschaftlichen Sanduhr bedacht, mit der wiederum Dekorationen und weitere Figuren für die Münzjagd freigeschaltet werden können.

Weitere Details und erste Eindrücke zu den in Kürze erscheinenden Inhalten liefern euch die angehängten Videos.

