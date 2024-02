Epic Games: Disney kündigt Milliarden-Investition in die Fortnite-Macher an

Nach wie vor gehört der Battle-Royal-Shooter "Fortnite" zu den meistgespielten Titeln unserer Zeit. Mit einer rund 1,5 Milliarden US-Dollar schweren Investition in Epic Games möchte auch Disney von dem Erfolg des Shooters profitieren.

In den vergangenen Jahren entschieden sich zahlreiche bekannte Unternehmen dazu, ihre Marken und Inhalte in der Welt des erfolgreichen Multiplayer-Shooters „Fortnite“ anzubieten.

In einer aktuellen Mitteilungen kündigten Epic Games und Disney an, dass Disney eine 1,5 Milliarden US-Dollar schwere Beteiligung an den „Fortnite“-Machern erwarb. Aus der Zusammenarbeit werden nicht nur Inhalte für „Fortnite“ hervorgehen, die temporär angeboten werden. Stattdessen sprechen die beiden Unternehmen von dauerhaften Erfahrungen, die unter anderem Marvel-, Pixar- und „Star Wars“-Filme umfassen.

Laut der offiziellen Ankündigung möchten die Verantwortlichen ein umfangreiches Universum kreieren, das auf den bekanntesten Marken von Disney basiert. Weiter führte man aus, dass dieses Vorhaben an „Fortnite“ andocken und auf Basis der Unreal Engine realisiert wird. Wie viele Anteile Disney im Zuge der 1,5 Milliarden US-Dollar großen Investition in Epic Games erwerben wird, bestätigten die Unternehmen nicht.

Auch konkretere Details zu den geplanten Inhalten lassen noch auf sich warten.

Disney und Epic Games verfolgen ambitionierte Ziele

„Unsere aufregende neue Beziehung zu Epic Games wird Disneys geliebte Marken und Franchises mit dem äußerst beliebten Fortnite in einem transformativen neuen Spiele- und Unterhaltungsuniversum zusammenbringen“, so Disney CEO Robert Iger.

„Dies markiert Disneys größten Einstieg in die Welt der Spiele aller Zeiten und bietet bedeutende Wachstums- und Expansionsmöglichkeiten. Wir können es kaum erwarten, dass Fans die Disney-Geschichten und -Welten, die sie lieben, auf bahnbrechend neue Weise erleben.“

„Disney war eines der ersten Unternehmen, das an das Potenzial geglaubt hat, ihre Welten mit unseren in Fortnite zusammenzubringen, und sie nutzen Unreal Engine über ihr Portfolio hinweg“, ergänzte Epic Games‘ CEO und Gründer Tim Sweeney.

„Jetzt arbeiten wir an etwas völlig Neuem, um ein beständiges, offenes und interoperables Ökosystem zu schaffen, das die Disney- und Fortnite-Communitys zusammenbringt.“

Laut Josh D’Amaro, dem Vorsitzenden von Disney Experiences, werden aus der Zusammenarbeit zwischen Disney und Epic Games zahlreiche spannende Geschichten und Inhalte hervorgehen. „Die branchenführende Technologie von Epic Games und das offene Ökosystem von Fortnite helfen uns, Verbraucher dort zu erreichen, wo sie sind, damit sie auf die für sie relevantesten Weisen mit Disney interagieren können“, so D’Amaro.

Wann mit konkreten Details zu den Inhalten, die aus der Zusammenarbeit zwischen Disney und Epic Games hervorgehen, zu rechnen ist, verrieten die beiden Konzerne nicht.

