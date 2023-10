Disney: Übernahme eines Publishers in der Größenordnung von EA geplant?

Einem Bericht von Bloomberg zufolge könnte Disney über den Kauf eines führenden Publishers in der Größenordnung von Electronic Arts nachdenken. Ein Schritt, mit dem das Unternehmen zukünftig wieder aktiv in der Welt der Videospiele mitmischen könnte.

Aktuell konzentriert sich Disney darauf, im Bereich seiner Gaming-Strategie mit führenden Entwicklerstudios beziehungsweise Publishern zusammenzuarbeiten und zugkräftige Marken wie „Star Wars“ oder die diversen Marvel-Serien zu lizenzieren.

Einem Bericht von Bloomberg zufolge könnte Disney in diesem Bereich zukünftig aber deutlich aggressiver auftreten. Wie Bloomberg in einem Artikel zur aktuellen Situation von Disney berichtet, sollen mehrere leitende Führungskräfte den Wunsch nach der Übernahme eines großen Publishers wie Electronic Arts geäußert und Disney-CEO Bob Iger zu einem solchen Schritt gedrängt haben.

Das mit einer möglichen Übernahme verfolgte Ziel: Disney von einem simplen Lizenzgeber in ein Videospielschwergewicht zu verwandeln, das über ausreichend Kapazitäten beziehungsweise First-Party-Studios verfügt, um selbst Videospiele zu den hauseigenen Marken zu entwickeln.

Gerüchte über eine Übernahme von EA halten sich schon länger

Weiter wird berichtet, dass sich Iger, in dessen Zeit als CEO von Disney die Übernahmen von Pixar, Marvel Entertainment, Lucasfilm und 21st Century Fox fielen, bezüglich der Übernahme eines Videospiel-Publishers bisher nicht festgelegt habe. Allerdings halten sich die Gerüchte um eine mögliche Übernahme von Electronic Arts bereits seit einer ganzen Weile.

Vor allem der Anfang 2022 angekündigte Kauf von Activision Blizzard, den sich Microsoft knapp 69 Milliarden US-Dollar kosten ließ, soll Electronic Arts unbestätigten Berichten dazu bewegt haben, Übernahme- oder Fusions-Gespräche mit großen Unternehmen zu führen – darunter Amazon, Apple und eben Disney.

Gerüchte, die EA-CEO Andrew Wilson im Sommer 2022 wie folgt kommentierte: „Erstens bin ich sicher, dass Sie nicht erwarten, dass ich auf Gerüchte und Spekulationen von einigen kleinen Medienquellen eingehe. Aber so oder so. Ich würde Ihnen sagen, dass wir uns meiner Meinung nach in einer unglaublichen Position befinden. Wir werden bald der größte eigenständige unabhängige Entwickler und Herausgeber von interaktiver Unterhaltung weltweit sein.“

„In einer Welt, in der das Gaming für die Lebenswelt der Generation Z und Generation Alpha immer wichtiger wird, die in Bezug auf Konsum und Unterhaltung die führende Generation der Zukunft sein wird, glaube ich nicht, dass wir uns als eigenständiges Unternehmen in einer stärkeren Position befinden könnten“, so Wilson weiter.

Aktuell arbeitet EA mit Disney an mehreren neuen Projekten. Zum einen haben wir es hier mit einem Ego-Shooter sowie einem Strategie-Titel auf Basis der „Star Wars“-Marke zu tun, die unter der Aufsicht von Respawn Entertainment entstehen. Hinzukommen die neuen „Iron Man“– und „Black Panther“-Titel, für die die Motive Studios beziehungsweise Cliffhanger Games verantwortlich sind.

