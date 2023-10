Marvel Games: Iron Man und Black Panther sollen den Anfang einer neuen Offensive markieren

Nachdem der Online-Multiplayer-Action-Titel „Marvel’s Avengers“ sein kommerzielles Potenzial in den drei Jahren nach dem Release nie ausschöpfen konnte, wurde der Titel im vergangenen Monat aus den Download-Stores entfernt.

Ein Schritt, mit dem ein Schlussstrich unter einen weiteren Misserfolg von Marvel Games gezogen wurde. Wie der bekannte Insider „CanWeGetSomeToast“ berichtet, wurde den Verantwortlichen von Marvel Games auf schmerzhafte Art und Weise bewusst, dass die bisherigen Marvel-Titel weit hinter ihren Möglichkeiten zurückblieben.

Um die hauseigene Spiele-Sparte auf Kurs zu bringen, soll Marvel Games eine neue Offensive im Bereich der Videospiele planen, indem mit ausgewählten Partnern hochwertige Videospiele veröffentlicht werden. Den Anfang machen laut dem Insider zwei Titel, die sich aktuell bei Electronic Arts in Arbeit befinden.

„Marvel ist sich vollständig darüber im Klaren, dass die Videospielabteilung ihr Potenzial insgesamt nicht ausgeschöpft hat“, so der Insider weiter. „Es gab Gerüchte über eine interne Verschiebung von Marvel hin zu Spielen. Die neuen EA-Spiele Black Panther und Iron Man werden der Beginn eines Vorstoßes für etwas Großes sein.“

Leider wird es wohl noch eine Weile dauern, bis wir handfestes Material zu den beiden Superhelden-Abenteuern zu Gesicht bekommen. Das neue „Iron Man“-Abenteuer befindet sich bei den „Star Wars: Squadrons“- und „Dead Space“-Machern von EA Motive in Entwicklung. Bisher unbestätigten Berichten zufolge könnten wir es hier mit einem Open-World-Titel zu tun haben, der eine ganz neue Geschichte in der Welt des eisernen Helden erzählt.

Das neue „Black Panther“-Videospiel wiederum wurde erst in diesem Sommer offiziell angekündigt und entsteht beim frisch gegründeten Triple-A-Studio Cliffhanger Games. Einer Stellenausschreibung zufolge könnte ein „dynamisches und offenes Storytelling“ zu den Besonderheiten des Titels gehören.

Wann mit der offiziellen Enthüllung der beiden Superhelden-Abenteuer zu rechnen ist, verrieten Electronic Arts und Marvel Games bisher nicht.

Marvel is PAINFULLY aware of how their video games division hasn’t been reaching its potential overall.

There have been whispers of an internal shift for Marvel to focus on games. The new EA Black Panther and Iron Man games will be the start of a push for something BIG. https://t.co/mFp2DQVYFH pic.twitter.com/AwSgGXMGTz

— CanWeGetSomeToast (@CanWeGetToast) September 30, 2023