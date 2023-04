Iron Man: EA Motives erste Schritte im Open-World-Genre?

Wie im vergangenen September bekannt gegeben wurde, arbeiten die für das Remake zu „Dead Space“ verantwortlichen Entwickler von EA Motive aktuell an einem neuen „Iron Man“-Titel.

Da die offizielle Gameplay-Enthüllung des Projekts weiter auf sich warten lässt, sind handfeste Details zur spielerischen Umsetzung des „Iron Man“-Abenteuers spärlich gesät. Im Prinzip wissen wir nur, dass eine komplett neue Geschichte rund um den eisernen Superhelden erzählt wird. Zudem wiesen die EA Motive Studios darauf hin, dass spielerisch ein Action-Adventure in der Third-Person-Perspektive geboten wird.

Ein weiteres interessantes Detail könnte eine aktuelle Stellenausschreibung des im kanadischen Quebec ansässigen Entwicklerstudios geliefert haben. Dieser lässt sich entnehmen, dass es sich bei „Iron Man“ um einen Open-World-Titel handeln könnte.

Wie aus der von Stephen Rhodes, Narrative-Director bei EA Motive, geteilten Stellenausschreibung hervorgeht, suchen die Verantwortlichen des Studios aktuell nach einem Senior-Writer, der an „Iron Man“ arbeiten und das Autoren-Team verstärken soll. Wirft man einen genaueren Blick auf die Stellenausschreibung, wird man auf den Hinweis stoßen, dass mögliche Interessenten Erfahrungen im Bereich von Open-World-Titeln und der Gestaltung non-linearer Dialoge mitbringen sollten.

Da es sich bei Iron Man um einen Superhelden handelt, dessen Stärken unter anderem in der schnellen Fortbewegung liegen, wurde schon kurz nach der offiziellen Ankündigung von „Iron Man“ spekuliert, dass die Entwickler von EA Motive auf ein Open-World-Abenteuer setzen könnten. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bislang allerdings nicht.

Auch steht weiter in den Sternen, wann uns endlich ein ausführlicher Blick auf den Titel ermöglicht wird. Da es erst Anfang Februar hieß, dass die Entwicklung offiziell begonnen hat, dürfte „Iron Man“ allerdings noch einiges an Entwicklungszeit vor sich haben.

„Iron Man“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S in Arbeit.

Come work with me & help create the next great Iron Man story, here at EA Motive!

Details in the link below:https://t.co/jlWLKv6Iyv

— Stephen Rhodes (@Rhodes_Writes) April 20, 2023