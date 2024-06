Marvel’s Spider-Man 2: Venom-Sprecher deutet neues Spiel mit Yuri Lowenthal an

Im Oktober 2023 brachten Sony und das Team von Insomniac Games das Actionspiel „Marvel’s Spider-Man 2“ auf den Markt, das konsolenexklusiv für die PS5 zur Verfügung steht. Wie schon der Vorgänger entwickelte es sich rasend schnell zu einem riesigen Erfolg, die Verkaufszahlen schossen regelrecht durch die Decke.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass viele Fans bereits einen dritten Abenteuer mit dem beliebten Marvel-Superhelden fordern. Bisher steht eine offizielle Ankündigung seitens der Entwickler aus, doch allem Anschein nach scheint sich hinter der Kulissen etwas zu tun.

Kommt Marvel’s Spider-Man 3 – oder etwas anderes?

Synchronsprecher Tony Todd meldete sich vor kurzem via X (ehemals Twitter) zu Wort, um seinem Kollegen Yuri Lowenthal zu dessen Geburtstag zu gratulieren. Zur besseren Einordnung: Todd hat dem ikonischen Bösewicht Venom in „Marvel’s Spider-Man 2“ zu seiner markanten Stimme verholfen, während Lowenthal in die Rolle von Peter Parke alias Spider-Man geschlüpft ist. Die beiden Männer haben demnach gemeinsam bei dem Actionspiel mitgewirkt und kennen sich entsprechend gut.

Das interessante Detail in dem Tweet ist jedoch nicht etwa der Geburtstagsgruß, sondern der auf den ersten Blick unscheinbare Satz „zwei Großprojekte abgehakt, weitere folgen“. Einige Fans machte diese Aussage umgehend hellhörig. Deutet Tony Todd damit etwa eine weitere Zusammenarbeit zwischen ihm und Yuri Lowenthal an?

Happy birthday @YuriLowenthal

2 major projects down & counting

Can’t wait to toast w a great #Scotch — Tony Todd (@TonyTodd54) June 18, 2024

Noch mehr aus der Welt von Spider-Man

In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Gerüchte rund um mögliche Spider-Man-Projekte. Diese reichten von einem potenziellen „Marvel’s Spider-Man 3“ bis hin zum ebenfalls spekulierten Spin-off-Spiel mit Venom in der Hauptrolle. Denkbar wäre aber auch ein Auftritt der beiden Synchronsprecher bei dem bereits angekündigten Wolverine-Abenteuer, an dem das Team von Insomniac Games seit einiger Zeit arbeitet. Das alles ist natürlich recht vage, doch allem Anschein nach werden es Marvel-Fans mindestens noch einmal mit dem Duo „Todd und Lowenthal“ zu tun bekommen – in welcher Form auch immer.

