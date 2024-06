PLAY3.DE: Nach über zehn Jahren ist Schluss – Tobias verabschiedet sich

Nach zehn Jahren Redaktion und noch mehr Jahren Moderation verabschiede ich mich. Ich wollte jedoch noch einmal meine letzten Worte für meine Kollegen und die Community hinterlassen. In dem Sinne wünsche ich euch alles Gute.

Wie sagt man immer so schön? „Mit dem Alter kommt die Weisheit.“ Ich werde nicht behaupten, dass ich in all den Jahren, die ich auf PLAY3.DE und auf den Schwesterseiten PLAYM.DE sowie PS4NEWS.DE als Redakteur, Moderator oder gar Administrator tätig war, weiser geworden bin. Ich habe jedoch eine Menge gelernt. Und heute endet für mich diese Ära.

Ihr hattet mich zunächst als basslerNNP im Forum und später unter Nachrichtenartikeln als Tobias Stückmann kennengelernt. Im Januar 2012 übernahm ich den Posten als Moderator und quälte so manchen Nutzer mit Ermahnungen, Verwarnungen und Sperren. Ab dem 01. Juli 2014 war ich dann auch als Redakteur tätig und versorgte euch über die oben genannten Seiten hinweg tagtäglich mit den neuesten Nachrichten aus der Gaming-Branche. In Messezeiten arbeitete ich gemeinsam mit Maik Seidl, Dennis Leschnikowski und Thomas Ruch unermüdlich Tage und Nächte durch.

Ich danke euch für die jahrelange Zusammenarbeit, das Vertrauen und all die Diskussionen, Lacher und Aufreger, die wir in der Redaktion hatten.

Aber auch die Community hatte es mir in all den Jahren angetan. Ich habe über die Seiten hinweg teils einige sehr gute Freunde gefunden, die mich auch in der Zukunft weiterhin begleiten werden. Zudem hatte ich auch einige Erzfeindschaften entwickelt, die ich jetzt auch offiziell zur Ruhe lege. Man kann sich halt nicht immer einig sein, vor allem wenn man unterschiedlicher Auffassung ist. Ich hatte immer versucht, fair zu bleiben und auch unseren weiteren Moderatorenteams eine entsprechende Richtung vorzuleben.

Ich danke somit all unseren Nutzern und Lesern, sowohl ehemaligen als auch aktuellen, für das Vertrauen und das Verständnis. Macht den anderen Moderatoren das Leben nicht allzu schwer, wenn ich nicht mehr da bin.

In diesem Sinne auch ein großes Dankeschön an all meine Moderatorenkollegen. Seien es noch die Urgesteine dieser Seite oder auch die Köpfe und Herzen der Teams der Schwesterseiten. Ich wusste eure Bereitschaft immer zu schätzen. Und im Falle von PLAY3.DE überlasse ich euch jetzt das Feld.

Abschließend noch ein paar Worte zu unseren jüngeren Redakteuren. Ich hatte es in anderen Situationen schon einmal erwähnt, aber ich freue mich so sehr, dass ihr den Weg in unser Team gefunden habt. Ihr habt der Seite neue Energie gegeben und schafft es immer wieder neue Ideen einzubringen. Ich wünsche euch alles Gute für die weitere Zukunft. Sven Raabe, Dominik Kaufmann, Micha Deckert und alle weiteren Redakteure. Danke.

Ich wünsche all meinen Kollegen und der Seite alles Gute. Zwar werde ich mich fortan abseits der Videospielbranche auf neue Aufgaben und Herausforderungen konzentrieren, aber ich werde versuchen, dass ich von Zeit zu Zeit von mir hören lassen. Hiermit enden meine Karriere als Redakteur und meine Amtszeit als Moderator.

DANKE.

Tobias Stückmann aka basslerNNP

Weitere Meldungen zu play3.de.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren