Battlefield 2042 Outbreak: Stimmige Screenshots präsentieren euch das Dead-Space-Crossover

Mit "Outbreak" kündigen EA und die Entwickler von DICE in dieser Woche einen Crossover zwischen "Battlefield 2042" und der "Dead Space"-Reihe an. Wie diese Kombination in der Praxis aussieht, verraten euch frisch veröffentlichte Screenshots.

Auch wenn es sich bei der siebten Season von „Battlefield 2042“ um die letzte Season des Multiplayers-Shooter handelte, darf sich die Community weiterhin über neue Inhalte freuen.

Wie Electronic Arts und DICE in dieser Woche bekannt gaben, startet in der Welt von „Battlefield 2042“ in wenigen Tagen das „Outbreak“ genannte Event. Mit dem neuen Event wandelt der Shooter auf den Spuren einer legendären Horrorserie von Electronic Arts: „Dead Space“, das Anfang 2023 mit einem Remake auf die aktuellen Systeme zurückkehrte.

Zur Einstimmung auf das nahende Event veröffentlichte EA vier Screenshots zu „Outbreak“. Diese stehen in unserer Galerie zur Ansicht bereit und ermöglichen uns unter anderem einen Blick auf einen Skin auf Basis eines ikonischen Anzugs.

Die letzte Frontlinie der Menschheit

Offiziellen Angaben zufolge bildet unser Trupp in „Outbreak“ die letzte Frontlinie der Menschheit gegen eine düstere Bedrohung. Spielerisch orientiert sich das zeitlich limitierte Event an diversen Extraktions-Shootern und stellt euch vor die Aufgabe, euch gegen tödliche Gegner zu behaupten und vorgegebene Ziele abzuschließen.

Solltet ihr die Ziele erreicht haben, besteht die nächste Aufgabe darin, den Extraktionspunkt zu erreichen, um eine Mission erfolgreich abzuschließen. Zu den freischaltbaren Belohnungen gehören laut offiziellen Angaben diverse kosmetische Inhalte aus der „Dead Space“-Reihe. Darunter der bekannte Anzug des Protagonisten Isaac Clarke.

Das „Outbreak“-Event findet vom 9. bis zum 16. Juli 2024 statt.

DICE und andere Studios arbeiten an neuen Battelfield-Erfahrungen

Nach dem Abschluss der siebten Season verlagerten DICE und andere Studios von EA den Fokus auf die Zukunft der „Battlefield“-Reihe. Wie EA im letzten Geschäftsbericht bestätigte, arbeiten derzeit mehrere Studios an neuen „Battlefield“-Erfahrungen.

Darunter die Serienschöpfer von DICE, die „Burnout“-Macher von Criterion Games oder EA Motive, das Studio hinter dem Remake von „Dead Space“.

„Dies ist das größte Battlefield-Team in der Franchise-Geschichte. Vor ein paar Wochen war ich bei den Mannschaften zu Besuch und ich könnte kaum gespannter sein auf das, was sie gezeigt haben und was wir spielen konnten“, kommentierte EAs CEO Andrew Wilson die aktuelle Entwicklung rund um die Reihe.

Wann mit der offiziellen Enthüllung neuer „Battlefield“ zu rechnen ist, verriet EA bislang leider nicht.

