The First Descendant: Hotfix 1.0.2 steht bereit und bringt heiß ersehntes Feature mit sich

The First Descendant:

Auf der offiziellen Website weist Nexon darauf hin, dass ab sofort der Hotfix 1.02 zum frisch veröffentlichten Loot-Shooter "The First Descendant" zur Verfügung steht. Mit dem Hotfix findet ein Feature den Weg ins Spiel,

In diesem Monat veröffentlichte der Publisher Nexon den kostenlos spielbaren Loot-Shooter „The First Descendant“ für den PC und die Konsolen.

Nachdem vor wenigen Tagen ein Update zur Verfügung gestellt wurde, mit dem sich die Entwickler der schwankenden Framerate auf der PS5 annahmen, steht ab sofort der Hotfix 1.0.2 bereit. Wie bereits vor wenigen Tagen angekündigt, ebnet der Hotfix einem von der Community eingeforderten Feature den Weg in „The First Descendant“.

So erweiterten die Entwickler das Matchmaking der „Infiltration Operations“ durch den Hard-Modus. Dadurch könnt ihr ab sofort auch bei den schweren Versionen der Operationen mittels des Matchmakings nach Mitspielerinnen und Mitspielern suchen.

Das bietet der Hotfix 1.0.2

Ein weiterer Bereich, dem sich das Team annahm, ist das Tutorial des Loot-Shooters. Hier reduzierten die Entwickler das Anzeigetempo der Texte, nachdem die Community darüber klagte, dass diese aufgrund der Geschwindigkeit nur schwer zu lesen waren. Auch das Feedback zur Droprate nahm sich das Team zu Herzen.

Wie aus dem offiziellen Changelog zum Hotfix 1.0.2 hervorgeht, wurde die Droprate von seltenen Basis-Materialien in den „Encryted Vaults“ erhöht. Weitere Anpassungen betreffen die Nutzeroberfläche, das Gameplay an sich oder kleinere Fehler und Probleme, die mit dem neuen Hotfix behoben werden.

Den kompletten Changelog zum Hotfix 1.0.2 findet ihr wie gehabt auf der offiziellen Website.

Nexon äußert sich zu den Droprates

Schon kurz nach dem Release von „The First Descendant“ sorgten die Droprates für Diskussionen. Mitunter zweifelte die Community sogar die im Spiel angegebenen Droprates an. Ein Thema, zu dem sich Nexon anlässlich der Veröffentlichung des neuen Hotfix äußerte. In einem Statement betonte der Publisher, dass die angegeben Droprates definitiv korrekt sind.

„Wir sind uns darüber im Klaren, dass viele Nachkommen anfangen, intensiv zu farmen, und dass es verschiedene Diskussionen über Dropraten gibt. Es gibt kein variables Dropratensystem in The First Descendant. Wir verwenden die im Spiel angezeigten festen Raten. Das Entwicklungsteam hat die Erwerbsraten auf allen Servern überprüft und bestätigt, dass sie entsprechend den angezeigten Raten droppen“, so Nexon.

Der Publisher weiter: „Wir arbeiten derzeit an verschiedenen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Community dem Entwicklungsteam vertrauen kann, wie zum Beispiel die Offenlegung der Item-Drop-Mengen für jeden Content.“

„Außerdem bereiten wir Wege vor, um das Farming-Erlebnis zu verbessern. The First Descendant wird weiterhin transparent und ehrlich kommunizieren.“

„The First Descendant“ ist für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

Weitere Meldungen zu The First Descendant.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren