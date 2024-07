The First Descendant: Droprates sorgen für Frust und lassen Zweifel an den Zahlen aufkommen

The First Descendant:

Auf Reddit oder in den Foren von Steam sorgt der frisch veröffentlichte Loot-Shooter "The First Descendant" aktuell erneut für zum Teil hitzig geführte Diskussionen. Diese drehen sich um die angegeben Droprates, die von einem Teil der Community mittlerweile in Zweifel gezogen werden.

In dieser Woche brachte der Publisher Nexon den kostenlos spielbaren Loot-Shooter „The First Descendant“ an den Start. Zum Leidwesen der Community lief zum Launch nicht alles rund.

Zum einen klagten die Spielerinnen und Spieler über Probleme mit den Mikrotransaktionen. Darüber hinaus kämpfte vor allem die PS5-Version mit einer schwankenden Framerate. Nachdem Nexon umgehend Besserung gelobte und eine Entschädigung für den holprigen Start ankündigte, sorgt „The First Descendant“ in diesen Tagen erneut für Diskussionen.

Dieses Mal geht es um die angegebenen Droprates im Spiel, die mittlerweile von einem Teil der Community in Zweifel gezogen und kritisiert werden.

Community äußert ihren Frust

Wie Spielerinnen und Spieler auf Plattformen wie Reddit oder Steam berichten, werden die Droprates in „The First Descendant“ ihrer Meinung nach deutlich höher angegeben, als sie in der Praxis ausfallen. Betroffen sind vor allem Gegenstände, die für die Freischaltung neuer Charaktere nötig sind und mit einer vermeintlichen Droprate von 20 Prozent versehen wurden.

Ein Spieler wies beispielsweise darauf hin, dass er die entsprechende Mission zahlreiche Male spielen musste. Erst nach fünf Stunden belohnte ihn der Abschluss der Mission mit dem Item, das angeblich über eine 20-prozentige Droprate verfügt. Ein weiterer Nutzer ergänzte, dass sich die 20 Prozent Droprate eher wie zwei Prozent anfühlen, und zog die Angaben im Spiel ebenfalls in Zweifel.

Im weiteren Verlauf des Threads erzählen die Spieler, wie viele Anläufe sie brauchten, um den besagten Gegenstand zu erhalten. Die Antworten lauteten 15, 19, 30 und mitunter sogar über 50.

Auch wenn vereinzelte Nutzer darauf hinwiesen, dass eine 20-prozentige Droprate nicht automatisch bedeutet, dass man den begehrten Gegenstand spätestens nach dem fünften Anlauf in den Händen hält, dominiert in den jeweiligen Threads aktuell der Frust über die Droprates.

Holt die Vergangenheit Nexon ein?

Ein Nutzer wurde sogar besonders deutlich und kommentierte die aktuellen Diskussionen wie folgt: „Wir reden hier von Nexon. Also vertraut nicht auf die Droprates“. Hier bezieht sich der User recht offensichtlich auf eine Strafzahlung in Höhe von knapp neun Millionen US-Dollar, zu der Nexon vor ein paar Monaten verurteilt wurde.

Die Klage drehte sich um die Tatsache, dass Nexon die Droprates einiger der Premium-Lootboxen in zwei seiner Spiele, „Maple Story“ und „Bubble Fighter“, still und heimlich zulasten der Spielerinnen und Spieler anpasste. Ein Schritt, der für reichlich Negativ-PR sorgte und Nexon bis heute vorgeworfen wird.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr bei der Jagd nach dem Loot Glück? Oder sorgen die Droprates auch bei euch für Frust? Verratet es uns in den Kommentaren.

