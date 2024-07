Assassin’s Creed Shadows: Nach Kritik – Politiker aus Japan meldet sich zu Wort

"Assassin's Creed Shadows" steht weiterhin in der Kritik. Nicht nur die Wahl des Hauptcharakters stört einen Teil der Spieler. Ebenfalls werden Ungenauigkeiten in anderen Bereichen des Spiels bemängelt. Mittlerweile beschäftigt sich ein japanischer Politiker mit der Angelegenheit. Und auch Brasilien ist ein Thema.

“Assassin’s Creed Shadows” spielt im feudalen Japan. Doch auch wenn es sich hier um ein Videospiel und um keine historisch korrekte Dokumentation handelt, gehen einige Leute auf die Barrikaden.

Dafür gibt es mehrere Gründe: Einerseits wird die Wahl einer der Hauptfiguren kritisiert. Hierbei handelt es sich um Yasuke, der seine Wurzeln in Afrika hat, aber auch mit der japanischen Geschichte in Verbindung steht.

Petition erreicht 83.000 Unterschriften

Einige Kritiker sehen eine Woke-Agenda, aber auch eine Überhöhung von Yasuke, dessen Stellenwert in der japanischen Geschichte hinterfragt wird. Ebenfalls gab es klar rassistische Aussagen, beispielsweise in den Kommentaren einer Petition, die mittlerweile von mehr als 83.000 Leuten unterschrieben wurde.

Die Petition fordert Ubisoft dazu auf, “Assassin’s Creed Shadows” aufgrund des „Mangels an Respekt für die japanische Geschichte und Kultur“ nicht zu veröffentlichen oder zumindest zu verschieben.

Das Thema hat mittlerweile die japanische Politik erreicht. So gab Satoshi Hamada, der seit 2019 im Oberhaus sitzt, in einer Reihe von Tweets bekannt, dass er wegen Bedenken hinsichtlich der Darstellung des Landes und der Menschen im Spiel kontaktiert worden sei. Er möchte das Thema in das japanische Parlament bringen, berichtet Screenrant.

Hamada bat seine Follower um Feedback, um die Situation richtig einschätzen zu können. Die Reaktionen fielen gemischt aus. Einige verwiesen darauf, dass es sich um ein fiktives Werk eines privaten Unternehmens handelt und sich die Regierung heraushalten sollte. Andere Follower versuchten, die Relevanz von Yasuke richtig einzuordnen, wobei auch der im Spiel dargestellte Status als Samurai im Fokus stand.

Weiteren Diskussionsteilnehmern wiederum ist der Charakter selbst egal. Allerdings kritisieren sie andere Ungenauigkeiten des Spiels. So kam gar der Verdacht auf, dass mit einer schlecht trainierten KI nahezu wahllos Assets zusammengewürfelt wurden. So könnte auch der nicht genehmigte Einsatz einer Flagge in einem Artwork erklärt werden:

Dass Ubisoft “Assassin’s Creed Shadows” einstellen oder komplett ändern wird, ist alles andere als wahrscheinlich. Allerdings dürfte der französische Publisher bestrebt sein, offensichtliche Fehler vor dem Launch aus dem Spiel zu entfernen. Entsprechend baten Follower von Satoshi Hamada darum, dass zunächst die fertige Version abgewartet werden sollte.

Yasuke war auch beim Karneval dabei

Hamada selbst teilte zwischenzeitlich einen Tweet der brasilianischen Botschaft in Japan. Er wurde im Februar 2023 veröffentlicht und zeigt ein Bild, auf dem das Werk der brasilianischen Sambaschule Mocidade Alegre aus São Paulo zu sehen ist. Auch dieser Tweet wird seit Juni 2024 plötzlich kritisiert.

Die Botschaft kommentierte das Bild wie folgt (mit Tools übersetzt): „Japan nimmt am brasilianischen Karneval teil! 2023 gewann die Samba-Mannschaft Mosidade Alegre aus São Paulo die Meisterschaft. Das Team zog durch die Straßen und erzählte die Geschichte von Yasuke, dem ersten schwarzen Samurai Japans. Der in Mosambik geborene Yasuke wurde 1579 nach Japan gebracht und wurde dort zum Helden.“

ブラジルのカーニバルに日本が参戦! 2023年のサンパウロのサンバチーム「モシダデ・アレグレ」が優勝しました。同チームは、日本初の黒人侍弥助の物語を語りながらパレードを行いました。モザンビークで生まれた弥助は1579年に日本に連れて来られ英雄となりました。

— 駐日ブラジル大使館 🇧🇷in🇯🇵 /Embaixada do Brasil no Japão (@BrazilEmbassyJP) February 22, 2023

“Assassin’s Creed Shadows” wird am 12. November 2024 im Early-Access veröffentlicht. Daran teilnehmen können unter anderem Käufer der Gold- oder Ultimate-Edition. Der reguläre Launch erfolgt am 15. November 2024.

