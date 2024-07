Driver-Reihe: Ubisoft arbeitet „aktiv“ an neuen Projekten

Die „Driver”-Reihe, die mittlerweile Ubisoft gehört, nahm 1999 auf der ersten PlayStation ihren Anfang. Es folgten mehrere Spiele für unterschiedliche Plattformen, darunter das 2011 veröffentlichte “Driver: San Francisco”. Das 2015 auf den Markt gebrachte Mobile-Spiel “Driver: Speedboat Paradise” stellt den vorläufigen Abschluss dar.

Weitere Spiele könnten folgen, wie Ubisoft in einem Gespräch mit Game File (via VGC) nahelegte. Allerdings sprach der französische Publisher nur grob von “Projekten”.

TV-Serie gestoppt, aber mehr Driver geplant

Zunächst einmal: Die Pläne, eine Live-Action-Serie basierend auf der “Driver”-Reihe zu produzieren, wurden auf Eis gelegt, wie vom Unternehmen bestätigt wurde.

„Wir führen unsere Partnerschaft mit Binge für eine Driver-Serie nicht weiter“, so ein Sprecher. Angekündigt wurde die TV-Serie schon vor knapp drei Jahren.

Gleichzeitig betonte der Sprecher, dass weiterhin Projekte geplant sind, die auf “Driver” basieren: „Wir arbeiten aktiv an weiteren spannenden Projekten im Zusammenhang mit dem Franchise und können es kaum erwarten, in Zukunft weitere Informationen bekannt zu geben“.

Die Bestätigung erfolgte, nachdem Ubisoft eines der im Film- und Videobereich tätigen Tochterunternehmen namens Hotrod Tanner LLC, benannt nach dem Protagonisten der Driver-Serie, im Januar aufgelöst hatte. Das lässt sich einem 356-seitigen Bericht von Ubisoft entnehmen.

Es bleibt abzuwarten, was Ubisoft im Sinn hat. Denn mit “The Crew” hat der Publisher längst eine ähnliche Gaming-Marke etabliert. Am Ende könnte es wieder ein reines Mobile-Spiel werden oder der Ubisoft-Sprecher bezog sich gar nicht auf Videospiele.

Weitere Meldungen rund um Ubisoft:

Während die TV-Serie zu “Driver” zumindest vorerst nicht weiter verfolgt wird, gab Ubisoft kürzlich bekannt, dass die Produktion eines “Watch Dogs”-Films mit Sophie Wilde („Talk to Me“) und Tom Blyth („Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds and Snakes“) in den Hauptrollen und Mathieu Turi („The Deep Dark“) als Regisseur begonnen hat.

Weitere Meldungen zu Driver.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren