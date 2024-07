Watch Dogs: Es geht voran – Ein Status-Update zur Filmproduktion

Im April erreichte uns die Meldung, dass sich Ubisoft aufgrund der zuletzt enttäuschenden Verkaufszahlen möglicherweise dazu entschieden haben könnte, die „Watch Dogs“-Reihe erst einmal auf Eis zu legen.

Dies gilt allerdings nur für die Videospiele. Die im März dieses Jahres angekündigte Verfilmung von „Watch Dogs“ hingegen soll auch weiterhin erscheinen. Zu dieser lieferten uns die Verantwortlichen von Ubisoft nun ein Status-Update. Wie der Publisher bekannt gab, startete kürzlich die Produktion des „Watch Dogs“-Films.

Wann mit weiteren Infos oder einem ersten Eindruck in Form eines Trailers zu rechnen ist, ließ Ubisoft leider offen.

Auf welche Darsteller dürfen wir uns freuen?

Ohne näher ins Detail zu gehen, wies Ubisoft im Rahmen der offiziellen Ankündigung im Frühjahr darauf hin, dass die Verfilmung eine komplett neue Geschichte im Universum von „Watch Dogs“ erzählen wird. Die Hauptrollen des Films werden zum einem mit der Schauspielerin Sophie Wilde besetzt.

In den letzten Jahren war Wilde unter anderem in „Talk to Me“ und „Boy Swallows Universe“ zu sehen. Ihr zur Seite steht ein Charakter, der von Tom Blyth verkörpert wird. Blyth wirkte in der Vergangenheit unter anderem im Panem-Prequel „The Ballad of Songbirds and Snakes“ und der TV-Serie „Billy the Kid“ mit.

Doch genau wie im Bereich der Handlung wurden auch bezüglich der Charaktere bislang keine konkreten Details genannt.

Ein Drehbuch aus der Feder von Christie Leblanc

Als Drehbuchautor der „Watch Dogs“-Verfilmung wird Christie Leblanc fungieren, während Mathieu Turi auf den Regiestuhl klettert. Turi war in den letzten Jahren federführend an Projekten wie „Hostile“, „Meander“ oder „The Deep Dark“ beteiligt.

Derzeit arbeitet Turi zudem an einer Verfilmung des Action-Adventure-Hits „A Plague Tale: Innocence“.

Offen ist zudem, wann der „Watch Dogs“-Film den Weg auf die große Leinwand finden wird. Da die Produktion gerade erst anlief, sollten wir laut Experten allerdings nicht vor 2026 mit einem Kinostart rechnen.

Sollte Ubisoft einen konkreteren Zeitrahmen oder weitere Details zur Verfilmung von „Watch Dogs“ nennen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

