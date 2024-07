PS5: System-Update 24.05-09.60.00 ist da – Changelog listet Features und Änderungen auf

Die PS5 hat ein System-Update auf die Version 24.05-09.60.00 erhalten. Was sich damit ändert, verrät der offizielle Changelog.

Sony hat für die PS5 ein neues Firmware-Update veröffentlicht. Es hebt das System auf die Version 24.05-09.60.00 an und führt neue Funktionen und Verbesserungen ein.

Zu den Neuerungen gehört die Möglichkeit, andere Spieler zu Spielsitzungen einzuladen, indem man einen Link zur Sitzung teilt. Diese Funktion ist für offene Sitzungen verfügbar, an denen jeder teilnehmen kann.

Spieler öffnen für die Linkerstellung die Aktionskarte der Spielsitzung, wählen die Option „Link teilen“ und scannen mit einem Mobilgerät einen QR-Code. Bis zum 24. Juli wird diese Funktion schrittweise allen Spielern zugänglich gemacht.

Verbesserungen für DualSense, Nachrichten und Sprachsteuerung

Ebenso beinhaltet das PS5-Update Optimierungen für die Leistung und Stabilität der Systemsoftware, Verbesserungen an der Stabilität einiger DualSense-Controller sowie eine verbesserte Nachrichtenübermittlung und Benutzerfreundlichkeit auf spezifischen Bildschirmen.

Eine weitere bedeutende Neuerung, die mit dem PS5-Update 24.05-09.60.00 auf die Konsole kommt, betrifft die Optimierung der Sprachbefehlsfunktion. Sie umfasst künftig die Möglichkeit, Spielhilfe-Aktionskarten durch das Aussprechen von „Spielhilfe anzeigen“ zu öffnen.

Hierbei gibt es allerdings einen Haken: Diese Funktion befindet sich derzeit in der Preview-Phase und ist ausschließlich in englischer Sprache über PlayStation Network-Konten in den USA und Großbritannien verfügbar.

PS5-Besitzer können andere Spieler zu Spielsitzungen einladen, indem sie eine URL für die Sitzung teilen: Um andere Spieler einzuladen, müssen die Aktionskarte der Spielsitzung und Link teilen ausgewählt werden. Im weiteren Verlauf gilt es, den QR-Code mit einem Mobilgerät zu scannen, um ihn zu teilen. Diese Funktion ist nur für offene Sitzungen verfügbar, denen alle beitreten können, und wird bis 24. Juli schrittweise für alle Spieler eingeführt.

Die Funktion „Sprachbefehl“ unterstützt fortan die Möglichkeit, Aktionskarten für „Spielhilfe“ zu öffnen, indem der Sprachbefehl „Spielhilfe zeigen“ erfolgt. Derzeit ist „Sprachbefehl (Vorschau)“ nur auf Englisch für Spieler mit Konten für das PlayStation Network in den USA und im Vereinigten Königreich verfügbar.

Sony hat die Leistung und Stabilität der PS5-Systemsoftware verbessert.

Die Gerätesoftware für einige DualSense Wireless-Controller erhielt eine Aktualisierung, um die Stabilität zu verbessern.

Ebenso erhielten Nachrichten und die Benutzerfreundlichkeit auf einigen Bildschirmen eine Verbesserung.

Die Systemsoftware der PS5 kann wie üblich über die Systemeinstellungen angestoßen werden, sofern sie sich nicht selbst bemerkbar macht. Eine Anleitung hält Sony auf den offiziellen Supportseiten bereit.

Wie erfolgreich ist die PS5?

Die PS5 kommt (Stand 31. März 2024) auf 59,3 Millionen Auslieferungen und ist damit verglichen mit der direkten Konkurrenz Marktführer. Die PS5 Pro, die angeblich in diesem Jahr veröffentlicht wird, könnte diese Position noch einmal festigen.

Mehr zur PS5 Pro:

Die Switch, die ihrem eigenen Zyklus folgt und mehrere Jahre früher den Handel erreichte, kommt auf mehr als 141 Millionen abgesetzte Exemplare. Nachdem die Verkäufe altersbedingt zurückgingen, dürfte die Switch 2, die im kommenden Jahr angekündigt und vermutlich auch veröffentlicht wird, einen neuen Boom auslösen.

Zur Xbox Series X/S liegen keine offiziellen Zahlen vor. Schätzungen zufolge sind es etwa 50 Prozent der PS5-Verkäufe, wobei die Charts der vergangenen Monate nahelegen, dass diese Prozentzahl weiter sinkt. Zuletzt sickerte durch, dass Microsoft in einigen Ländern nicht viel Marketing-Budget freiräumt.

Weitere Meldungen zu PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren