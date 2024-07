Cult of the Lamb Unholy Alliance: Entwickler geben Vorgeschmack auf kostenloses Update

Cult of the Lamb Unholy Alliance:

Das putzige Action-Roguelike "Cult of the Lamb" bekommt mit "Unholy Alliance" erneut ein kostenloses Update verpasst. Die neuen Inhalte werden die eigene Gemeinde ganz schön auf den Kopf stellen.

Bereits im vergangenen Juni hatten die Entwickler von Massive Monster das nächste kostenlose Update für ihr Action-Roguelike „Cult of the Lamb“ angekündigt. Der ursprünglich 2022 erschienene Titel wird mit „Unholy Alliance“ mit neuen Inhalten erweitert.

In einem Blogbeitrag wurden nun weitere Details zu den „dunklen Vergnügen“ erläutert, die mit dem Update auf die Spieler zukommen. „Unholy Alliance“ wird am 12. August für PlayStation 5 und PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und den PC veröffentlicht.

Zwei Unheilige räumen auf

Eine der größten Neuerungen des Updates ist der Koop-Modus, bei dem das unheilige Lamm in „Cult of the Lamb“ einen neuen Spielgefährten erhält. Mit der Ziege können sich nun zwei Spieler durch die Dungeons schlagen und ihren eigenen Kult aufbauen. Während ihres Abenteuers werden Lamm und Ziege untereinander die Waffen tauschen können.

Auch wurden die Mini-Spiele in „Cult of the Lamb“ an zwei Spieler angepasst. Mit „Unholy Alliance“ werden darüber hinaus eine ganze Reihe an korrumpierten Waffen, Tarotkarten, Flüchen und Relikten zum Roguelike hinzugefügt. Dazu kommen auch noch neue Gebäude, Vliese, Eigenschaften, Quests und weitere Geheimnisse.

Anhänger haben es faustdick hinter den Ohren

Das kommende Update wird aber auch einige Änderungen für die Anhänger des eigenen Kults bringen. Durch neue Charakterzüge soll die Gemeinde noch diverser, charismatischer und unvorhersehbarer als je zuvor werden.

So können die eigenen Kultisten nach dem Update „Unholy Alliance“ Schlafstörungen haben, könnten Freunde, die das Gesetz gebrochen haben, aus dem Gefängnis befreien oder aber nach einer Wiederbelebung in einen katatonischen Zustand verfallen. Außerdem können Anhänger den Kult mit ihrem dämonischen Schnarchen wecken oder aber von einem Fluch getroffen werden.

Wenn ihr eure Schützlinge auf Missionen schickt, könnten sie mit einem veränderten psychischen Zustand zurückkehren. So könnten sie etwa von ihrem Erfolg inspiriert werden und gute Laune im Camp verbreiten. Oder aber sie sind von ihren Erlebnissen traumatisiert und vor Angst eingefroren. Andere Anhänger könnten auch polyarmor sein und mehrere Mitkultisten gleichzeitig lieben, während andere Glaubensgeschwister so eifersüchtig werden, dass sie glatt einen Mord begehen könnten…

Quelle: PlayStation Blog

