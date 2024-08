Star Wars Outlaws: Ergibt keinen Sinn, sich darauf einzulassen – Creative-Director kommentiert Kritik an Kays Aussehen

Ubisoft bereitet sich auf die Veröffentlichung von “Star Wars Outlaws” vor. Der Launch erfolgt Ende August für Konsolen und PC. Ab der Gold-Edition gibt es einen dreitägigen Frühzugang.

Allerdings sind längst nicht alle Spieler vom bisher Gezeigten beeindruckt. Dafür gibt es mal mehr und mal weniger nachvollziehbare Gründe. Unter anderem wird das Aussehen der Hauptfigur Kay Vess kritisiert. Sie sei nicht attraktiv genug.

Dieser Vorwurf schaffte es gar in ein Interview zwischen der Washington Post und dem Creative-Director Julian Gerighty, der diesen angeblichen Mangel offenbar recht albern findet.

Keine Möglichkeiten für einen echten Dialog

Im besagten Interview erklärte Gerighty, dass es ein Thema ist, das ignoriert werden sollte. „Das ergibt für mich keinen Sinn und es lohnt sich nicht, sich damit zu beschäftigen“, so der Game-Director.

Gleichzeitig spielte er auf Leute an, die nur bestimmte Kritikpunkte suchen. „Wenn man sich auf Leute mit schlechten Absichten einlässt, gibt es keine Nuancen und keine Möglichkeit für einen echten Dialog. Alles, was wir also tun können, ist, das bestmögliche Spiel zu machen.“

Dennoch ließ es sich Gerighty nicht nehmen, den Look der Protagonistin zu erklären. Demnach hatten Ubisoft und Massive Entertainment nicht vor, die Geschichte eines Supermodels zu erzählen.

„Kay soll zugänglich sein, eine kleine Diebin, die sich durch diese Geschichte kämpft, schlechte Entscheidungen trifft und dabei viel Humor, Bescheidenheit und Härte ausstrahlt“, betonte der Creative-Director. „Das ist mir wichtig. Und sie ist wunderschön, komm schon.“

Wie sich Kay in das Gesamtbild fügt und wie die Protagonistin zusammen mit ihren Begleitern in der Welt des “Star Wars”-Universums agiert, verrät unser Vorschaubericht zu “Outlaws”:

Inspirieren ließen sich die Entwickler von einem Spiel, mit dem Sucker Punch schon vor einigen Jahren Aufsehen erregte. Zudem ist seit dieser Woche bekannt, dass der Cinematic-Modus für eine nostalgische Star-Wars-Erfahrung sorgt. Ein Video wiederum verrät, wie die Spielwelt mit Leben gefüllt wurde.

Star Wars Outlaws für PS5 Limited Edition bei Amazon: Preis: 69,99 €*

Selbst Hand anlegen dürfen Spieler schon bald: “Star Wars Outlaws” erscheint am 30. August für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC – wie anfangs erwähnt mit einem Frühzugang für Käufer der kostspieligeren Editionen.

Weitere Meldungen zu Star Wars Outlaws.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren