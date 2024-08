Ghost of Thsushima: Sucker-Punch-Titel hat zunehmend Einfluss auf Open-World-Spiele

Ghost of Thsushima:

Nicht nur viele Spieler waren von "Ghost of Tsushima" begeistert. Auch zahlreiche Entwickler blicken mit Begeisterung auf den Sucker-Punch-Titel… und lassen sich inspirieren. So auch das Team hinter "Star Wars Outlaws".

“Ghost of Tsushima” ist ein Open-World-Adventure, das 2020 zunächst exklusiv für die PS4 auf den Markt kam. Ein Jahr später folgte eine PS5-Version und seit Mai 2024 feiert der bei Sucker Punch entwickelte Titel auf dem PC Erfolge.

Besonders angetan hat es den Spielern die offene Spielwelt, die zum Entdecken einlädt, vielfältige Landschaften bietet und mit interaktiven Elementen beeindruckt. Innerhalb der Branche wird das Werk mittlerweile als große Inspiration angesehen, wie ein Interview mit dem für “Star Wars Outlaws” verantwortlichen Creative-Director Julian Gerighty nahelegt.

Gerighty bezeichnete “Ghost of Tsushima” (Test) als den „größten Referenzpunkt“ während der Entwicklung. Er hob besonders die Gesamtheit verschiedener Elemente hervor, die mit dem Gameplay vereint wurden.

Alles passt perfekt zusammen

In einem Gespräch mit Gamesradar (via PushSquare) wurde Gerighty mit einem Vergleich konfrontiert. So hatte der Interviewpartner nach einer Preview-Session mit “Star Wars Outlaws” das Gefühl, dass der Titel ein wenig von “Red Dead Redemption” inspiriert wurde. Das wiederum findet er interessant, da “die Westernfilme, die Rockstars Klassiker inspiriert haben, auch Star Wars selbst inspiriert haben”.

„Es ist superinteressant, denn meine größte Referenz war Ghost of Tsushima, das eher von Kurosawa als vom Western inspiriert ist. Für George Lucas war es eher John Ford“, antwortete Gerighty.

Aber auch für den Rockstar-Blockbuster fand er lobende Worte: “Red Dead Redemption ist phänomenal, [weil es] die Welt als Welt behandelt – nicht als eine Checkliste mit Aktivitäten, die oft wiederholt werden. Aber ich denke, was ich an Ghost of Tsushima geliebt habe, war diese Reinheit, eine Spielerfantasie zu haben und sich wirklich darauf einzulassen.”

Seien es die Geschichte, die Welt oder der Charakter: All das passe perfekt zusammen, während das Gameplay alles in eine Bahn bringt. Laut Gerighty entspricht das Endergebnis der Fantasie von “Du bist ein Samurai-Ninja in Japan.”

Im Fall von “Star Wars Outlaws” soll wiederum das Gefühl vermittelt werden, ein Gesetzloser im “Star Wars”-Universum zu sein – und das ohne Superkräfte, wie ihr unserer Vorschau auf das kommende Ubisoft-Adventure entnehmen könnt:

“Ghost of Tsushima” hatte letztlich nicht nur einen Einfluss auf “Star Wars Outlaws”. Auch die Entwickler anderer Games nutzten den Sucker-Punch-Titel als Inspiration. Als Beispiele können “Rise of the Ronin”, “Final Fantasy 7 Rebirth” und “Assassin’s Creed Mirage” genannt werden. Offen ist weiterhin die Frage, wann mit einem Sequel zu rechnen ist.

