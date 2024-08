Xbox Game Pass: CoD wird Zahlen ankurbeln, aber Take-Two will „rational“ bleiben

Wie Take-Twos Geschäftsführer die Erscheinung von "Black Ops 6" im Game Pass betrachtet. Zwar geht er von höheren Zahlen aus, doch beeinflussen lassen will er sich davon nicht.

Der Take-Two-CEO Strauss Zelnick geht davon aus: „Call of Duty: Black Ops 6“ wird den Nutzerzahlen des Game Pass einen Schub geben. Der neue Activision-Shooter wird gleich zum Release über den Abonnementdienst von Microsoft spielbar sein. Sowohl Xbox- als auch PC-Nutzer dürfen zugreifen.

Steigerung zumindest für eine gewisse Zeit

Darüber sprach er mit GamesIndustry: „Ich denke, dass das Angebot eines Spitzentitels mit einem Premiumpreis in einem Abonnementdienst die Verbraucher zumindest für eine gewisse Zeit zu diesem Abonnementdienst drängen wird.“

Allerdings wird Microsofts Vorgehen nicht die Entscheidungen von Take-Two beeinflussen. Das stellte Zelnick direkt im Anschluss klar.

Nein, es wird unsere Entscheidungen nicht beeinflussen. Denn unsere Entscheidungen sind rational. Der Geschäftsführer von Take-Two-Interactive über einen möglichen Einfluss

Darüber hinaus liegt eine Roadmap mit den kommenden Take-Two-Spielen vor. Unter anderem werden hier „WWE 2K25“, „Sid Meier’s Civilization 7“ und „Grand Theft Auto 6“ erwähnt.

Der neue „Call of Duty“-Ableger wird am 25. Oktober für PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One und PC erscheinen. PlayStation-Spieler müssen 79,99 Euro zahlen. Exklusive Plattforminhalte gibt es ab diesem Jahr nicht mehr.

Ein „Call of Duty“-Teil ist übrigens schon über den Game Pass spielbar. Seit dem 24. Juli ist „Modern Warfare 3“ Bestandteil des Spieleangebots.

Für das Jahresabo müssen die GP-Nutzer übrigens ab dem 12. September tiefer in die Tasche greifen. Statt 59,99 Euro werden 69,99 Euro fällig. Neukunden hingegen müssen diesen Betrag schon seit letztem Monat zahlen.

