GTA 6, WWE 2K25 und mehr: Take-Two veröffentlicht Roadmap mit kommenden Spielen

Wann kommt "GTA 6" auf den Markt? Der Rockstar-Blockbuster wird im neusten Launch-Lineup genannt, allerdings weiterhin ohne Termin. Am geplanten Zeitraum ändert sich nichts und auch andere Games tauchen in der Liste auf.

Take-Two hat den neusten Quartalsbericht vorgelegt. 1,34 Milliarden US-Dollar konnte der Publisher in den drei Monaten einnehmen. Der Nettoverlust für das Quartal betrug 262 Millionen US-Dollar, wofür unter anderem die Übernahme des “Borderlands”-Entwicklers Gearbox verantwortlich war.

Für das gesamte Geschäftsjahr, das am 31. März 2025 endetet, erwartet Take-Two einen vertraglichen Umsatz (Net-Bookings) zwischen 5,57 und 5,67 Milliarden US-Dollar. “GTA 6” fließt in diese Prognose nicht ein. Denn der Rockstar-Blockbuster erscheint erst im nächsten Geschäftsjahr, wie eine Übersicht über die aktuellen Veröffentlichungspläne noch einmal verdeutlicht.

GTA 6 weiterhin für Herbst 2025 geplant

Mit “NBA 2K25” kommt im September ein neuer Teil der populären Basketballreihe auf den Markt. Ebenso sind für das vierte Quartal des laufenden Fiskaljahres (Januar bis März 2025) die Spiele “WWE 2K25” und “Sid Meier’s Civilization 7” geplant.

Im Fall von “GTA 6” bleibt es bei der vorherigen Aussage. Der Rockstar-Blockbuster wird im Herbst 2025 auf den Markt gebracht. Hier kam es offenbar zu keiner Verschiebung. Einen präzisen Termin gab Take-Two allerdings noch immer nicht preis.

Nachfolgend der Release-Plan aus dem neusten Geschäftsbericht von Take-Two:

NBA 2K25

Label: 2K

2K Platforms: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC, Switch

PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC, Switch Release Date: 6. September 2024

WWE 2K25

Label: 2K

2K Platforms: TBA

TBA Release Date: Q4 Fiskaljahr 2025

Sid Meier’s Civilization 7

Label: 2K

2K Platforms: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC Release Date: Q4 Fiskaljahr 2025

Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game

Label: Private Division

Private Division Platforms: PS5, Xbox Series X/S, PC, Switch

PS5, Xbox Series X/S, PC, Switch Release Date: Fiskaljahr 2025

Grand Theft Auto 6

Label: Rockstar Games

Rockstar Games Platforms: PS5, Xbox Series X/S

PS5, Xbox Series X/S Release Date: Herbst 2025

CSR Racing 3

Label: Zynga

Zynga Platforms: iOS, Android

iOS, Android Release Date: TBA

Judas

Label: Ghost Story Games

Ghost Story Games Platforms: PS5, Xbox Series X/S, PC

PS5, Xbox Series X/S, PC Release Date: TBA

Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game

Label: Private Division

Private Division Platforms: Netflix

Netflix Release Date: TBA

Auch im Fußballbereich könnte Take-Two früher oder später Fuß fassen. In den vergangenen Monaten kamen Gerüchte auf, in denen über die Vergabe der “FIFA”-Lizenz an den Publisher spekuliert wurde. Hierzu äußerte sich Take-Two im neusten Geschäftsbericht:

Weiterhin einen positiven Einfluss auf die Einnahmen von Take-Two hat der Online-Modus von „GTA 5“, der auch ein Jahrzehnt nach dem Launch rege genutzt wird. Mittlerweile ist der Rockstar-Titel in der dritten Konsolengeneration verfügbar. Mehr als 200 Millionen Exemplare wurden seit dem Launch im Jahr 2013 verkauft.

