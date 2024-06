Take-Two: Gearbox-Übernahme abgeschlossen, doch wie geht es weiter?

Das 1999 gegründete Gearbox Software hat einen weiteren Besitzerwechsel hinter sich. Nachdem das im texanischen Frisco beheimatete Studio im Jahr 2021 von der damals expandierenden Embracer Group übernommen wurde, ist es ab sofort im Besitz von Take-Two Interactive.

Die Übernahme ist offiziell abgeschlossen und die weiteren Spiele von Gearbox erscheinen unter der Führung des Publishers, der auch die beim Entwickler produzierte “Borderlands”-Reihe veröffentlicht.

Alle Bedingungen für die Transaktion sind erfüllt

Der Deal wurde bereits im März 2024 angekündigt, nachdem die Embracer Group eine drastische Neustrukturierung durchlief. Studios wurden geschlossen, Mitarbeiter entlassen und Projekte eingestellt. Auch Saber Interactive trennte sich in diesem Zuge vom schwedischen Medienkonzern.

„Am 28. März 2024 hat Embracer Group AB eine Vereinbarung zur Veräußerung von Gearbox Entertainment an Take-Two Interactive Software, Inc. geschlossen. Alle Bedingungen für die Transaktion wurden nun erfüllt und die Transaktion wurde heute abgeschlossen“, bestätigte Embracer in dieser Woche.

Doch auch die “Borderlands”-Macher mussten einige Federn lassen. Gearbox Publishing ist nicht Teil der Übernahme und wurde von Embracer geschlossen. Die dort Beschäftigen kamen beim neu firmierten Arc Games unter. Ebenfalls kam es zu Entlassungen:

460 Millionen US-Dollar wechselten beim Verkauf von Gearbox an Take-Two Interactive den Besitzer. Embracer wollte 2021 mehr investieren. Die Akquisition wurde im Februar 2021 angekündigt. 363 Millionen US-Dollar flossen in bar und es wurde die Möglichkeit zugesichert, weitere 1,015 Milliarden US-Dollar zu erhalten, wenn bestimmte Unternehmensziele erreicht werden.

Wie geht es bei Gearbox Software jetzt weiter?

Randy Pitchford, Gründer und CEO von Gearbox Entertainment, meldete sich kurz nach der Übernahme durch Take-Two zum Deal zu Wort und betonte, dass der Zusammenschluss Gearbox dabei helfen werde, die nächste Stufe zu erreichen. Zudem hätten beide Unternehmen in der Vergangenheit „wiederholt ihr Engagement für unseren Motor der Kreativität, des Glücks und des Profits bewiesen“.

Gearbox Entertainment arbeitet momentan an sechs Projekten in verschiedenen Entwicklungsphasen, darunter fünf Fortsetzungen bereits bekannter Marken. Unter anderem befinden sich “Borderlands” und offenbar auch ein neues “Homeworld” in der Mache.

Das sechste Projekt ist hingegen ist eine völlig neue IP. Zudem zeigte sich Take-Two im vergangenen März zuversichtlich, dass es weitere Möglichkeiten gibt, um in neue Produktionen zu investieren oder bestehende Marken auszubauen.

Take-Two äußerte sich während der Bekanntgabe der Übernahme wie folgt: “Take-Two wird das umfangreiche Portfolio an geistigem Eigentum von Gearbox erwerben, darunter das vollständige Eigentum an den von Kritikern und kommerziell gefeierten Franchises Borderlands und Tiny Tina’s Wonderlands sowie Homeworld, Risk of Rain, Brothers in Arms, Duke Nukem und Gearbox‘ zukünftiger Pipeline.”

