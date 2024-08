Black Myth Wukong: Ende des Review-Embargos bekannt – Mit einem Haken für PS5-Spieler?

In diesem Monat erscheint das von Game Science entwickelte Action-Rollenspiel "Black Myth: Wukong" für den PC und die PS5. Laut dem gut vernetzten Insider Tom Henderson dürfen wir in der kommenden Woche mit den Reviews der Presse rechnen.

Zu den Titeln, die uns das diesjährige Sommerloch ein wenig versüßen könnten, gehört unter Umständen das Action-Rollenspiel „Black Myth: Wukong“.

Der vom chinesischen Game Science entwickelte Titel machte bereits mit seinem ersten Gameplay-Trailer auf sich aufmerksam. In den Folgemonaten veröffentlichte Game Science weitere Eindrücke und Details. Wie das Studio Anfang der Woche bestätigte, erreichte „Black Myth: Wukong“ offiziell den Gold-Status und wird somit wie geplant in diesem Monat für den PC und die PS5 erscheinen.

Wer noch skeptisch sein und die internationalen Reviews abwarten sollte, wird sich nicht mehr lange in Geduld üben müssen. Wie der gut vernetzte Insider Tom Henderson angibt, verschickte Game Science kürzlich Review-Codes an die internationalen Magazine.

Reviews folgen in der nächsten Woche

Das Review-Embargo fällt laut Henderson am kommenden Freitag, den 16. August 2024. Dann erfahren wir, ob „Black Myth: Wukong“ den hohen Erwartungen der Community gerecht wird.

Auf PS5-Spieler wartet möglicherweise jedoch ein Haken. Wie „Hazzador Gaming“ berichtet, könnte sich Game Science bei den Review-Codes nämlich auf die PC-Version konzentrieren.

Konkrete Namen nannte „Hazzador Gaming“ in diesem Zusammenhang nicht. Wies jedoch darauf hin, dass ihm die meisten Redakteure, die er auf „Black Myth: Wukong“ ansprach, bestätigten, dass sie lediglich einen Code für die PC-Version erhielten. Eine Tatsache, die bei PS5-Spielern natürlich für Skepsis bezüglich der Performance beziehungsweise der Optimierung auf der Konsole sorgt.

Sollten sich die Angaben von „Hazzador Gamin“ bewahrheiten, wird möglicherweise erst zum Release von „Black Myth: Wukong“ klar, ob das Action-RPG auf der PS5 mit einer überzeugenden Performance punktet.

Entwickler bitten Community um Rücksicht

Ergänzend zur Ankündigung des Gold-Status wandten sich die Entwickler von Game Science in dieser Woche an die Community. In ihrem Statement baten sie die Spieler darum, Rücksicht auf andere zu nehmen und ihnen die Überraschung beziehungsweise die Spannung nicht mit Spoilern zu verderben.

„Daher bitten wir Sie, in diesen letzten Tagen vor der offiziellen Veröffentlichung die Verbreitung von Texten, Bildern oder Videos zu vermeiden, die unveröffentlichte Inhalte sowie durchgesickerte Informationen aus inoffiziellen Quellen enthüllen könnten“, so das Studio weiter.

„Black Myth: Wukong“ erscheint am 20. August 2024 für den PC und die PS5. Die Umsetzung für die Xbox Series X/S benötigt laut dem chinesischen Studio noch etwas mehr Zeit für die Optimierung und folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Einen konkreten Termin nannte Game Science hier zwar noch nicht. Dieser soll laut den Entwicklern aber in Kürze folgen.

