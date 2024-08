Brothers in Arms 4: Gearbox spricht über die Vergangenheit und Zukunft der Reihe

Gearbox arbeitet nicht nur an der "Borderlands"-Reihe. Ebenfalls ist ein neues "Brothers in Arms" in der Mache. In einem Interview ging Randy Pitchford auf die Marke ein und lieferte ein Status-Update, das wir nicht zum ersten Mal hören.

Die Gaming-Welt kennt Gearbox Software nicht zuletzt durch den explosiven Erfolg der “Borderlands”-Reihe. Allerdings hat der 1999 gegründete und im texanischen Frisco beheimatete Entwickler deutlich mehr vorzuweisen.

Im Schatten des „Borderlands“-Erfolgs gibt es eine andere, einst nicht minder bedeutende Marke: “Brothers in Arms”. In einem Interview gab Randy Pitchford, Gründer und CEO von Gearbox Software, Einblicke in die Geschichte und die Zukunft dieser Serie.

Brothers in Arms ist ein ganz persönliches Anliegen

“Brothers in Arms war das erste Spiel und das erste Franchise, das ich komplett selbst entwickelt und geleitet habe. Alles andere davor war eine IP, die andere Leute vor mir entwickelt hatten”, erklärte Pitchford. Diese Aussage untermauert, dass er an der Rückkehr der Marke auch ein ganz persönliches Interesse hat.

Mit “Brothers in Arms 3: Sons of War” erschien 2014 das bislang letzte Spiel der Reihe für iOS und Android, sofern wir das 2023er „Brothers in Arms: Win the War Pinball“ außen vor lassen. Doch warum lässt das nächste Werk so lange auf sich warten?

Der Gearbox-CEO räumte ein, dass “Brothers in Arms” unter dem rasanten Aufstieg von “Borderlands” litt: “Es war schmerzhaft, dass wir keine andere Wahl hatten, als unsere Energien von Brothers in Arms abzuziehen, um uns erfolgreich auf Borderlands konzentrieren zu können.“

Trotz der großen Nachfrage von Fans und des Studios selbst nach mehr “Brothers in Arms”-Inhalten mussten Prioritäten gesetzt werden. „Es gab genug Leute, die es liebten und mehr davon wollten. Und wir liebten es und wollten ihnen mehr geben. Aber das änderte nichts an der Tatsache, dass es nur so viele Stunden am Tag gibt.“

Neues Spiel schon seit “einiger Zeit” in der Entwicklung

Eine Phase des Umdenkens führte zu einer grundlegenden Veränderung in der Organisationsstruktur von Gearbox. Pitchford beschrieb im Interview einen „Leadership Cluster“-Ansatz, der neuen Projekten von Anfang bis Ende zu einer konstanten Führungsunterstützung verhilft.

Dieser neue methodische Rahmen habe es Gearbox erlaubt, an mehreren Projekten gleichzeitig zu arbeiten. „Mit diesem Ansatz sind wir in der Lage, mehrere Dinge in Angriff zu nehmen, einschließlich eines neuen Brothers in Arms-Spiels, das sich schon seit einiger Zeit in der Entwicklung befindet, aber wir sind noch nicht bereit, darüber zu sprechen.“

Dass ein neues Spiel in Arbeit ist, hörten wir allerdings schon vor Jahren:

Pitchford bestätigte, dass Gearbox auch an weiteren Teilen der “Borderlands”-Reihe werkelt. „Es gibt einen Zeitpunkt, an dem wir bereit sind, und wir können und werden etwas ankündigen, denn das ist der Moment, um ein öffentliches Versprechen zu geben. Wir arbeiten an einer Menge Borderlands. Wir arbeiten an einer Menge Brothers in Arms. Wir arbeiten an jeder IP.“

Man habe gerade erst (als Publisher) “Homeworld 3” herausgebracht, das noch immer Zuwendung benötigt. Und da wären noch “Risk of Rain”, der Film zu “Duke Nukem” und mehr. Zu diesem “mehr” gehört offenbar auch “Tiny Tina’s Wonderlands”, das im “Borderlands”-Universum angesiedelt ist und riesige Erfolge feiern konnte.

Der Film zu “Borderlands” hingegen ist bislang wenig erfolgreich. Heute wurden die ersten Zahlen zum US-Kinostart enthüllt.

