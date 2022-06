Duke Nukem: Cobra Kai-Macher arbeiten an Film zum Kultspiel

Hail to the King, Baby! Aus einer Exklusivmeldung des in der Regel sehr gut informierten Branchenmagazins The Hollywood Reporter geht hervor, dass aktuell an einem Film basierend auf der legendären „Duke Nukem“-Reihe gearbeitet wird. Verantwortlich für das Projekt wird jenes Team sein, das aktuell an der „Karate Kid“-Fortsetzung „Cobra Kai“ arbeitet, die bei Netflix dieses Jahr noch in ihre 5. Staffel gehen wird.

Legendary Pictures wird den Duke Nukem-Film produzieren

Bei diesen Personen handelt es sich genauer um Josh Heald („Hot Tub“), Jon Hurwitz („Harold & Kumar“) und Hayden Schlossberg („American Pie – Das Klassentreffen“), die allesamt als Produzenten an Bord sind. Legendary Pictures, die Filmproduktionsfirma hinter bekannten Blockbustern wie „Godzilla vs. Kong“ und „The Dark Knight“, konnte sich die Rechte von Videospielentwickler Gearbox sichern.

Darüber hinaus wird Legendary Pictures den „Duke Nukem“-Film ebenfalls produzieren. Gleichsam als Produzenten an Bord sind Jean Julien Baronnet („Assassin’s Creed“) sowie Marla Studios, die sich auf Videospiel-Adaptionen spezialisiert haben. Neben dem ersten Spielfilm rund um den Duke arbeitet das Team aktuell ebenfalls an einer TV-Serie basierend auf Ubisofts „Brothers in Arms“-Franchise.

Weitere Details zur kommenden „Duke Nukem“-Verfilmung sind aktuell noch nicht bekannt. Derzeit läuft beispielsweise noch die Suche nach einem geeigneten Drehbuchautoren und auch der Posten des Regisseurs wurde bisher nicht besetzt. Laut dem Hollywood Reporter stünden die Macher des Films jedoch der Möglichkeit gegenüber offen, einem Mitglied von Counterbalance Entertainment (Heald, Hurwitz, Schlossberg) den Regiestuhl anzubieten.

Weitere Meldungen zu Duke Nukem:

„Duke Nukem“ erschien 1991 für den PC und wurde von Apogee Software (später 3D Realms) entwickelt. Die Story des Spiels ist im Jahr 1997 angesiedelt und dreht sich um den knallharten Krieger Duke Nukem, der die letzte Hoffnung der Menschheit verkörpert. Seine Mission ist es, den verrückt gewordenen Dr. Proton aufzuhalten, der mit einer Armee bestehend aus hochentwickelten Killermaschinen die Erde erobern will.

Der „Duke Nukem“-Film hat gegenwärtig noch keinen Starttermin.

Was ist eure Meinung zu einem „Duke Nukem“-Film?

Weitere Meldungen zu Duke Nukem.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren