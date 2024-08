Star Wars Outlaws: GTA im Weltall – Können Zivilisten bestohlen oder getötet werden?

In "Star Wars Outlaws" schlüpfen wir in die Rolle von Key Vess, einer jungen Schurkin. Der Gaming-Content-Creator "JorRaptor" hatte die Möglichkeit, den Open-World-Titel mehrere Stunden lang anzuspielen und verrät uns, ob es wie in Titeln wie "GTA" möglich sein wird, Zivilisten zu bestehlen oder gar zu töten.

Mit „Star Wars Outlaws“ erscheint in diesem Monat der ersten Open-World-Titel im Universum der legendären Sternensaga. Wir übernehmen die Kontrolle über die Protagonistin Kay Vess.

Kay wird von den Entwicklern von Ubisoft Massive als eine junge Schurkin beschrieben, die nach einem neuen Leben in Freiheit sucht und dabei auch vor kriminellen Aktivitäten nicht zurückschreckt. Elemente wie Kopfgeldjagden oder ein Rufsystem, das je nach dem eigenen Verhalten in Verfolgungsjagden oder Feuergefechte gipfeln kann, werden in „Star Wars Outlaws“ ebenfalls geboten.

Mit einem „GTA“ in der Welt von „Star Wars“ sollten wir allerdings nicht rechnen. Wie der Gaming-Content-Creator „JorRaptor“ berichtet, wird es nämlich nicht möglich sein, Zivilisten zu bestehlen, zu verletzten oder gar zu töten. Hier gibt sich „Star Wars Outlaws“ also etwas zahmer als „GTA“ oder andere Open-World-Titel.

Die kompletteste offene Welt der letzten Jahre?

„JorRaptor“ hatte die Möglichkeit, „Star Wars Outlaws“ über einen Zeitraum von vier Stunden anzuspielen und war laut eigenen Angaben vor allem von der offenen Welt begeistert. Diese lobt der Content-Creator und spricht von nicht weniger als der komplettesten Open-World der vergangenen Jahre.

„Am Ende meiner vier Stunden mit Star Wars Outlaws wollte ich einfach nur noch weiterspielen“, sagte er. „In den letzten Jahren habe ich mich von Open-World-Spielen zunehmend ausgebrannt gefühlt. Aber diese offene Welt fühlt sich an wie eine der vollständigsten und stimmigsten, die ich seit langer Zeit gesehen habe.“

„Ich werde viel mehr Zeit mit Outlaws verbringen müssen, um zu wissen, ob es sich mit unglaublichen Spielen wie Red Dead Redemption und Ghost of Tsushima messen kann. Aber die Tatsache, dass es mich so stark an diese erinnert, ist in der Tat ein gutes Zeichen.“

Umfangreiche Post-Launch-Unterstützung versprochen

„Star Wars Outlaws“ erscheint am 30. August 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Wie Ubisoft kürzlich bekannt gab, dürfen sich die Spieler auf eine umfangreiche Post-Launch-Unterstützung freuen. Diese umfasst zwei zusätzliche Story-Episoden, in denen unter anderem ein Wiedersehen mit alten Bekannten wartet.

Des Weiteren gingen die Entwickler von Ubisoft Massive kürzlich auf einen möglichen New Game Plus-Modus ein. Wie das Studio einräumte, werden wir zumindest zum Launch auf dieses Feature verzichten müssen. Allerdings besteht die Möglichkeit, dass der New Game Plus-Modus zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht wird.

Spruchreif sei diesbezüglich aber noch nichts.

Weitere Meldungen zu Star Wars Outlaws.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren