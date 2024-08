Deutschland: Hardware-Umsätze brechen ein, während Abos, Cloud und Co deutlich zulegen

Game, der Bundesverband der deutschen Spielebranche, hat das erste Halbjahr 2024 ausgewertet. Nach einem jahrelangen Wachstum kam es auch in Deutschland zu erheblichen Rückgängen.

Nachdem im ersten Halbjahr 2023 mit Videospielen, Games-Hardware und Online-Diensten noch 4,536 Milliarden Euro umgesetzt wurden, waren es in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres “nur“ noch 4,282 Milliarden Euro. Das entspricht einem Rückgang um sechs Prozent.

Umsatz mit Games-Hardware brach um 18 Prozent ein

Bei einer Aufschlüsselung der einzelnen Teilbereiche wird deutlich, dass für den Gesamtrückgang vor allem der Umsatz mit Konsolen, Gaming-PCs und Zubehör verantwortlich war. Hier kam es zu einem Rückgang von 18 Prozent. 1,177 Milliarden Euro (1. Halbjahr 2024) stehen 1,43 Milliarden Euro (1. Halbjahr 2023) gegenüber.

Auch international kam es beim Verkauf von Gaming-Hardware zu erheblichen Rückgängen, was mehrere Gründe hat. Im ersten Halbjahr 2023 war die PS5 nach Jahren der Lieferengpässe uneingeschränkt verfügbar, was sich in den Verkaufszahlen widerspiegelte. Ebenso mangelt es derzeit an AAA-Spielen der ganz großen Sony-Franchises.

Die Switch nähert sich wiederum dem Ende der Lebensspanne und im ersten Halbjahr 2024 fehlten Blockbuster wie “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”. Die Xbox Series X/S-Konsolen schwächeln im Grunde seit dem Launch. Und da Microsoft die eigenen Spiele auch auf den PC und in die Cloud bringt, sinkt die Notwendigkeit eines Konsolenkaufs.

Ebenfalls sank der mit Videospielen erwirtschaftete Umsatz, was Spielekäufe und In-Game-Käufe einschließt. Hier kam es zu einem Rückgang um vier Prozent, was sich ebenfalls mit dem eher überschaubaren Angebot des ersten Halbjahres begründen lässt. Statt 2,693 Milliarden Euro wurden in den ersten sechs Monaten nur noch 2,589 Milliarden Euro umgesetzt.

“Während in der ersten Jahreshälfte des vergangenen Jahres ungewöhnlich viele Spiele-Blockbuster mit Spitzenbewertungen erschienen, gab es in den ersten sechs Monaten 2024 deutlich weniger Top-Veröffentlichungen“, schreibt Game.

Online-Dienste, Cloud und Abos legen zu

Einen gegensätzlichen Trend legten die Netzwerk-, Cloud- und Online-Dienste hin. Hier kam es zu einem Zuwachs um 25 Prozent.

Allerdings steht dieser Bereich noch immer für einen eher kleinen Teil des deutschen Spielemarktes. Statt 413 Millionen Euro wurden im ersten Halbjahr 2024 immerhin 516 Millionen Euro mit Gaming-Online-Diensten umgesetzt.

Auslöser dürfte unter anderem die Preiserhöhung bei PS Plus sein, was sich auch im neusten Geschäftsbericht von Sony bemerkbar machte.

Der Bundesverband blickt positiv in die Zukunft: „Der Games-Markt wird nicht lange im Rückgang bleiben. Die bevorstehende Gamescom macht das bereits mit ihrer Rekordzahl an Ausstellern und ihren zahlreichen angekündigten Spielen deutlich.“

